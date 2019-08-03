  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Москві затримали понад 300 учасників протестів

    • Розсилка
    У Москві затримали понад 300 учасників протестів

    Кореспондент «Нової газети»: Люди, відтіснені поліцією і Росгвардією до будівлі «Известий» на Пушкінській, розділилися — частина пішла до метро «Маяковська», а 500 чоловік залишилося

    Під час неузгодженої протестної акції у російській столиці тривають масові затримання, пише УНН з посиланням на «Новую газету», «ОВД-Інфо» та інші ЗМІ РФ.

    Як розповіла кореспондентка «Нової газети» Тетяна Васильчук: «Люди, відтіснені поліцією і Росгвардією до будівлі «Известий» на Пушкінській, розділилися — частина пішла до метро «Маяковська», близько 500 чоловік залишилося. Росгвардійці підходять до людей і кажуть: «Не змушуйте застосовувати силу і спецзасоби проти вас».

    Читайте також

    Зараз у будівлі «Известий» залишається близько 500 осіб, люди періодично плескають, кричать «ганьба» на затримання. Затримування точкові тривають. І постійно над мітингувальниками дуже низько літає вертоліт.

    Кореспондентка «Ведомостей» Олена Вавин (вона сама затримана) написала з автозаку: «У чоловіка в моєму автозаку підозри на перелом руки, опухла. Просимо викликати йому швидку, поліція не реагує. В автозаку є неповнолітні».

    Сьогоднішня акція, на відміну від попередніх, заявлена не як збори в конкретному місці (минулого разу людей звали до мерії), а як прогулянка по Бульварному кільцю. Це значна територія — практично весь центр Москви.

    Варто додати, що через неузгоджену акцію влада Москви пропонує компаніям припинити роботу на добу.

    Читайте також
    Росія метро вертоліт протест поліція опозиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ