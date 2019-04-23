Розкрадання в оборонці: НАБУ вже перевірило фігурантів скандального листування



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Службове розслідування здійснювали п'ять детективів, розповіли в НАБУ

Національне антикорупційне бюро заявило, що завершило службове розслідування щодо можливої причетності своїх співробітників до корупції в оборонній сфері. Йдеться про фігурантів листування, оприлюдненого журналістами Bihus.info.

«Висновок та матеріали службового розслідування надано дисциплінарній комісії. І вже ця комісія після вивчення цих документів, визначатиме, чи є в діях співробітника НАБУ склад дисциплінарного проступку», - заявили в прес-службі НАБУ.

Зазначається, що службове розслідування здійснювали п'ять детективів.

«Проведено 23 опитувань, в т.ч. колишніх співробітників НАБУ, що дозволило відтворити події дворічної давнини. Опрацьовано великий обсяг документів: матеріали службового розслідування - понад 1000 аркушів», - повідомили в НАБУ.

Раніше повідомлялося, що в Національному антикорупційному бюро відсторонили від виконання посадових обов’язків двох детективів, які згадані у розслідуванні Bihus.info про розкрадання в «Укроборонпромі».

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи щодо Гладковського за хабарі.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

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