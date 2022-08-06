Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни

Суд позбавив обвинуваченого права на 10 років обіймати посади в державних органах влади та органах місцевого самоврядування

Суд визнав винним посадовця у колабораційній діяльності

Лебединський районний суд Сумської області оштрафував на 34 тис. грн старосту Маловисторопської округу Лебединської тергромади Миколу Ромасенка, обвинуваченого у колабораційній діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 3 серпня.

За матеріалами справи, протягом 17-25 березня 2022 року російські солдати захопили село Малий Вистороп, яке входить до Лебединської тергромади Сумської області. На в’їздах та виїздах до населеного пункту ворог облаштував блокпости, а також зайняв будівлю місцевого коледжу, де розмістився військово-адміністративний штаб керівництва окупантів.

На другий день окупації села на обвинуваченого вийшов військовий РФ і доручив підшукати будинок для поселення російських солдатів. Староста села миттю набрав односельчанина і попросив дати ключі від будинку. Як наслідок, трохи більше тижня окупанти мешкали у приватній оселі та проводили допити місцевих.

Крім цього, на третій день окупації обвинувачений, виконуючи наказ росіян, зібрав шість мисливських рушниць у селян. Потім передав зброю окупантам, яку вони зберігали у місцевому гаражі.

Обвинувачений пішов на угоду про визнання винуватості, яку підписав із прокурором. Це дозволило посадовцю отримати м’ягше покарання.

Окрім штрафу, суд позбавив обвинуваченого права на 10 років обіймати посади в державних органах влади та органах місцевого самоврядування.

Сумщина – один із регіонів, який найбільше постраждав від повномасштабного вторгнення Росії, область місяць була під окупацією ворога, ЗСУ звільнили Сумщину 26 березня.