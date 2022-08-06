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Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
Суд позбавив обвинуваченого права на 10 років обіймати посади в державних органах влади та органах місцевого самоврядування
фото: lebedyn.city

Суд визнав винним посадовця у колабораційній діяльності

Лебединський районний суд Сумської області оштрафував на 34 тис. грн старосту Маловисторопської округу Лебединської тергромади Миколу Ромасенка, обвинуваченого у колабораційній діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 3 серпня.

За матеріалами справи, протягом 17-25 березня 2022 року російські солдати захопили село Малий Вистороп, яке входить до Лебединської тергромади Сумської області. На в’їздах та виїздах до населеного пункту ворог облаштував блокпости, а також зайняв будівлю місцевого коледжу, де розмістився військово-адміністративний штаб керівництва окупантів.

На другий день окупації села на обвинуваченого вийшов військовий РФ і доручив підшукати будинок для поселення російських солдатів. Староста села миттю набрав односельчанина і попросив дати ключі від будинку. Як наслідок, трохи більше тижня окупанти мешкали у приватній оселі та проводили допити місцевих.

Крім цього, на третій день окупації обвинувачений, виконуючи наказ росіян, зібрав шість мисливських рушниць у селян. Потім передав зброю окупантам, яку вони зберігали у місцевому гаражі.

Обвинувачений пішов на угоду про визнання винуватості, яку підписав із прокурором. Це дозволило посадовцю отримати м’ягше покарання.

Окрім штрафу, суд позбавив обвинуваченого права на 10 років обіймати посади в державних органах влади та органах місцевого самоврядування.

Сумщина – один із регіонів, який найбільше постраждав від повномасштабного вторгнення Росії, область місяць була під окупацією ворога, ЗСУ звільнили Сумщину 26 березня.

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