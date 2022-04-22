Пане генерал-редактор, де ж ви, нарешті?!

Журналісти мають розуміти свою відповідальність перед аудиторією

Ця новина цілий день рвала моє серце на шматки. Як не відкриєш стрічку, – обов’язково це вигулькує: глава Луганської ОВА Гайдай заявив, що «80% території Луганщини, зайняті окупантом». Більше нічого не пояснювалося – тільки оці 80% і все – всюди, на всіх сайтах, наче клюють іржавим цвяхом в одну й ту саму болючу точку!

…Лише наступного дня, абсолютно випадково побачив в одному з коментарів у ФБ, що до початку рашистського «великого наступу на Донбасі» Україна уже не контролювала 70% території Луганської області. Тобто, насправді, йшлося про втрату додатково 10% і це цілком вписується в сучасну тактику ЗСУ, яка довела свою ефективність на Півночі України: пропустити ворога, крізь свої порядки, перерізати логістику, а потім – роздовбати його з застосуванням добре навчених та озброєних мобільних груп.

То про що я? Це справа професійної журналістики: зрозуміти, відчути проблему, докопатися до тих 10 відсотків, зробити на них акцент…А то нашу ПРОФЕСІЙНУ пресу стає буквально неможливо читати, якщо йдеться про війну. Де ви, редактори? Хіба ж вам треба нагадувати, як текст – заголовок, лід, вся структура матеріалу можуть створювати настрій – і створюють його. Як з тими ж 80%...

За всіма правилами інформаційної війни нам, буває, розносять голову на друзки, не думаючи про наслідки. Це путін замовляє? Далеко не завжди, частіше ми це самі робимо. Я називаю це «інформаційщиною». Це коли беззастережно слідуючи часто ідіотським «стандартам», співвітчизникам розносять голову якоюсь «інформацією», абсолютно не переймаючись про що вона і як вона подана. Йде війна. Видати новину в Мережу – це те саме, що вистрілити з гармати. І тільки від тебе залежить, чи упаде снаряд на голови ворогам, чи вгатить по своїм.

Звісно, йдеться не лише про професійну журналістику. Поганий приклад – він дуже заразний. Але чого ж ви хотіли? Ви почитайте, лишень, щоденні зведення Генерального штабу. Особисто я вже не можу бачити всіх цих безкінечних «здійснює наступальні дії» замість «наступає», «здійснили обстріл» замість «обстріляли»… А ще уже кілька тижнів оце: «російські військові (не ВОРОГ!) продовжують здійснювати часткове блокування Харкова». Про що це?! І оцими словесними покручами, які щодня не доносять жодної корисної інформації, часто забито до 90% повідомлень. Про те, що, власне роблять ЗСУ теж буває – два-три речення – наприкінці, якщо читач дочитає, то щось, може, побачить...

Всі ці тексти – новини, звіти, зведення – наче волають: відповідального і грамотного РЕДАКТОРА дайте!!! Ви хіба ж не розумієте його нині вирішальне значення на війні, яка точиться в інформаційну епоху? У нашому Генеральному штабі цього не розуміють? Якщо так, то це дуже небезпечно.

Зрозуміло, на війні всього не скажеш, якщо хочеш перемогти. Але для перемоги конче потрібна не лише важка зброя, але й відповідний настрій – і не лише на фронті, але й в тилу – теж. Українців закликають зберігати спокій і вірити в ЗСУ? Ми згідні! Але ж ви нам теж допоможіть у цьому. Хоча би трохи…

Джерело: Блог Сергія Тихого

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