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    Осадча назвала імена артистів, які не гідні бути українцями

    Катерина Осадча звернулася до зірок, які й досі працюють та живуть в Росії&nbsp; - Осадча назвала імена артистів, які не гідні бути українцями
    Катерина Осадча звернулася до зірок, які й досі працюють та живуть в Росії 
    фото з відкритих джерел

    Телеведуча вважає, що право мати український паспорт ще треба заслужити

    Українська телеведуча Катерина Осадча поіменно назвала імена зірок шоубізнесу, які, на її думку, не можуть називати себе українцями. Про це Осадча написала на своїй сторінці в Instagram.

    «Є українці, котрі обрали шлях мовчання. Ми до останнього вірили, що не існує таких грошей та сили, які дозволять людям, що народилися в Україні, мовчати про жорстокі злочини. Людям, які знають, що паляниця – це не полуниця», – написала Осадча.

    До «списку Осадчої» увійшли ті вихідці з України, які зараз живуть і працюють у Росії та відмовляються говорити про війну в Україні.

    Зокрема, це:

    • Ані Лорак;
    • Таїсія Повалій;
    • Регіна Тодоренко;
    • Олександр Ревва;
    • Денис Устименко;
    • Ганна Дзюба;
    • Артем Умріхін;
    • Ганна Седакова;
    • Кирило Туриченко;
    • Галина Безрук.

    «Нешановані зірки! Ви не гідні бути громадянами нашої сильної, вільної та мужньої країни. Український паспорт треба заслужити», – додала українська телеведуча.

    Нагадаємо, нещодавно у вільному доступі з'явився список артистів, яких на 50 років «забанила» Росія.

    Українським артистам заборонили в'їзд до РФ до 2072 року, але не усім.

    Теги: росія війна паспорт українці шоу-бизнес Катерина Осадча
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    Осадча назвала імена артистів, які не гідні бути українцями