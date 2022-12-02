Пентагон шукає на Близькому Сході додаткові системи Nasams для України

Україна може уникнути дворічного очікування нових комплексів із заводу «Raytheon»

Пентагон хоче укласти угоди з країнами блоку НАТО та Близького Сходу щодо надання Україні частини їхніх ракетних зенітних комплексів Nasams. Про це заявив генеральний директор «Raytheon Technologies» Грег Гейс, пише defenseone.com.

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Це дозволить Україні уникнути дворічного очікування нових комплексів із заводу «Raytheon».

«Міністерство оборони намагається здійснити для нас торгівельну операцію, коли ми отримаємо частину (комплексів – «Главком») з країн Близького Сходу, які є нашими друзями, а частину – у наших союзників по НАТО, і спробуємо доставити їх в Україну на початку наступного року», – сказав генеральний директор.

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Гейз не назвав конкретних країн.

За даними Forecast International, Nasams використовують п’ять членів НАТО: Угорщина, Литва, Нідерланди, Норвегія та Іспанія, а також Оман і Катар на Близькому Сході і Австралія, Чилі, Фінляндія та Індонезія.

«Нам потрібно аж два роки, щоб виконати цей контракт. На жаль, немає чарівної скриньки, яка б дозволяла нам просто створювати їх щодня», – додав Грег Гейс.

Нагадаємо, міноборони США уклали контракт на закупівлю системи протиповітряної оборони Nasams. Йдеться про угоду на понад $1 млрд.