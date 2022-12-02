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Пентагон шукає на Близькому Сході додаткові системи Nasams для України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Пентагон шукає на Близькому Сході додаткові системи Nasams для України
Системи Nasams використовують п’ять членів НАТО
фото з відкритих джерел

Україна може уникнути дворічного очікування нових комплексів із заводу «Raytheon»

Пентагон хоче укласти угоди з країнами блоку НАТО та Близького Сходу щодо надання Україні частини їхніх ракетних зенітних комплексів Nasams. Про це заявив генеральний директор «Raytheon Technologies» Грег Гейс, пише defenseone.com.

Це дозволить Україні уникнути дворічного очікування нових комплексів із заводу «Raytheon».

«Міністерство оборони намагається здійснити для нас торгівельну операцію, коли ми отримаємо частину (комплексів – «Главком») з країн Близького Сходу, які є нашими друзями, а частину – у наших союзників по НАТО, і спробуємо доставити їх в Україну на початку наступного року», – сказав генеральний директор. 

Гейз не назвав конкретних країн.

За даними Forecast International, Nasams використовують п’ять членів НАТО: Угорщина, Литва, Нідерланди, Норвегія та Іспанія, а також Оман і Катар на Близькому Сході і Австралія, Чилі, Фінляндія та Індонезія.

«Нам потрібно аж два роки, щоб виконати цей контракт. На жаль, немає чарівної скриньки, яка б дозволяла нам просто створювати їх щодня», – додав Грег Гейс.

Нагадаємо, міноборони США уклали контракт на закупівлю системи протиповітряної оборони Nasams. Йдеться про угоду на понад $1 млрд.

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Теги: зброя Україна Пентагон США війна

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