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До Землі наближається астероїд завбільшки з будинок: він стане останнім у цьому році

Юрій Лящук
glavcom.ua
До Землі наближається астероїд завбільшки з будинок: він стане останнім у цьому році
Астероїд має діаметр 16 метрів
фото ілюстративне

Цей космічний «камінь», якому дали назву 2022 YG5, пролетить на відстані понад 3 млн кілометрів від Землі

Сьогодні, 30 грудня, до Землі наблизиться астероїд, який стане останнім у 2022 році. Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA.

За повідомленням вчених, цей астероїд має діаметр 16 метрів, тобто астрофізики порівнюють його з невеликим будинком.

«Пролетить цей космічний «камінь», якому дали назву 2022 YG5, на відстані понад 3 млн кілометрів від Землі, тож, він не несе жодної загрози для нашої планети», – відзначає NASA.

Крім того, вчені розповіли, що на початку 2023 року, а саме у перші дні січня, до Землі наблизяться відразу чотири астероїди:

  • 1 січня повз Землю пролетить астероїд 2022 YR1 діаметром 22 метри, він зблизиться з планетою на відстань 6,2 млн кілометрів;
  • 2 січня очікується зближення відразу з трьома астероїдами: один з них має діаметр 23 метри, обидва пролетять на відстані відповідно 3,7 та 4,2 млн кілометрів від планети;
  • діаметр третього оцінюється в 13 метрів, він пролетить з відривом 2,9 млн км від Землі.

Для порівняння NASA нагадує, що середня відстань між Землею та Місяцем становить близько 239 тис. миль (385 тис. км).

Нагадаємо, у нічному небі наприкінці грудня і на початку січня можна буде побачити унікальне явище – комету C/2022 E3 (ZTF), яка пролітала повз Землю близько 50 тисяч років тому.

Раніше повідомлялося, що запущений NASA космічний апарат Dart, який навмисно врізався в астероїд «Діморфос» минулого місяця, зумів змінити його траєкторію руху. Це стало першим випадком, коли людство змінило рух небесного тіла.

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Теги: земля астероїд

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