Москва заявляє про можливу гуманітарну катастрофу в окупованому Криму

«Не припиняються запеклі спроби Києва покарати населення Криму за його законний вибір на користь возз’єднання з Росією» - російський представник

«Будь-які протиріччя можна вирішити лише в атмосфері взаємної поваги» – російський представник

Заступник директора Департаменту інформації і друку МЗС Росії Ілля Тимохов на міжнародній онлайн-конференції заявив, що «водна блокада» окупованого Криму з боку України сприяє зростанню міжнародної напруженості.

Про це Тимохов розповів на відкритті міжнародної конференції «Чорноморське питання у фокусі світової політики» до 150-річчя Лондонській конвенції, – повідомляє ТАСС.

«Не припиняються запеклі спроби Києва покарати населення Криму за його законний вибір на користь возз’єднання з Росією. Триваюча водна блокада півострова може призвести до чергової гуманітарної катастрофи з наслідками, що важко передбачити.

Такі дії не лише йдуть всупереч із нормами міжнародного права, а й сприяють зростанню міжнародної напруженості», – заявив Тимохов.

Представник МЗС РФ заявив, що не всі країни «засвоїли уроки» конференції в Лондоні в 1871 році, за підсумками якої було покладено край боротьбі провідних держав за сфери впливу в Чорноморському регіоні.

«Зараз ми знову спостерігаємо недалекоглядні спроби окремих держав переписати міжнародні правові норми, що встановлюють правила для використання Чорноморських проток», – заявив Тимохов.

Він також заявив, що «провокації української влади в Керченській протоці і Азовському морі в 2018 році», яким нібито потурали деякі західні партнери, «були здатні спровокувати новий конфлікт у Чорному морі».

«Хочеться вірити, що наші західні партнери згадають події того часу і нарешті зрозуміють, що будь-які протиріччя можна вирішити лише в атмосфері взаємної поваги і виключно в рамках інклюзивної та відкритої дискусії», – додав російський представник.

Нагадаємо, 7 серпня 2020 року, Шмигаль заявив, що Україна може відновити постачання води до Криму в разі гуманітарної катастрофи на півострові. Голова українського уряду зауважив, що при цьому Україна «не буде постачати воду для потреб окупаційної влади, військ і військових баз».

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