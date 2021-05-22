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    Москва заявляє про можливу гуманітарну катастрофу в окупованому Криму

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    &laquo;Не припиняються запеклі спроби Києва покарати населення Криму за його законний вибір на користь возз&rsquo;єднання з Росією&raquo; - російський представник - Москва заявляє про можливу гуманітарну катастрофу в окупованому Криму

    «Не припиняються запеклі спроби Києва покарати населення Криму за його законний вибір на користь возз’єднання з Росією» - російський представник

    «Будь-які протиріччя можна вирішити лише в атмосфері взаємної поваги» – російський представник

    Заступник директора Департаменту інформації і друку МЗС Росії Ілля Тимохов на міжнародній онлайн-конференції заявив, що «водна блокада» окупованого Криму з боку України сприяє зростанню міжнародної напруженості.

    Про це Тимохов розповів на відкритті міжнародної конференції «Чорноморське питання у фокусі світової політики» до 150-річчя Лондонській конвенції, – повідомляє ТАСС.

    «Не припиняються запеклі спроби Києва покарати населення Криму за його законний вибір на користь возз’єднання з Росією. Триваюча водна блокада півострова може призвести до чергової гуманітарної катастрофи з наслідками, що важко передбачити.

    Такі дії не лише йдуть всупереч із нормами міжнародного права, а й сприяють зростанню міжнародної напруженості», – заявив Тимохов.

    Представник МЗС РФ заявив, що не всі країни «засвоїли уроки» конференції в Лондоні в 1871 році, за підсумками якої було покладено край боротьбі провідних держав за сфери впливу в Чорноморському регіоні.

    «Зараз ми знову спостерігаємо недалекоглядні спроби окремих держав переписати міжнародні правові норми, що встановлюють правила для використання Чорноморських проток», – заявив Тимохов.

    Він також заявив, що «провокації української влади в Керченській протоці і Азовському морі в 2018 році», яким нібито потурали деякі західні партнери, «були здатні спровокувати новий конфлікт у Чорному морі».

    «Хочеться вірити, що наші західні партнери згадають події того часу і нарешті зрозуміють, що будь-які протиріччя можна вирішити лише в атмосфері взаємної поваги і виключно в рамках інклюзивної та відкритої дискусії», – додав російський представник.

    Нагадаємо, 7 серпня 2020 року, Шмигаль заявив, що Україна може відновити постачання води до Криму в разі гуманітарної катастрофи на півострові. Голова українського уряду зауважив, що при цьому Україна «не буде постачати воду для потреб окупаційної влади, військ і військових баз».

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    Теги: МЗС Крим Україна населення окупація
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    Москва заявляє про можливу гуманітарну катастрофу в окупованому Криму