Розстріл подружжя з танку і підпал церкви – прокуратура відкрила кримінальні справи проти окупантів

В Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

На Київщині ворог обстрілює мирних мешканців

Броварська, Бучанська та Вишгородська окружні прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу). Про це повідомляє офіс генпрокурора.

За даними слідства, 8 березня військовослужбовці збройних сил РФ з танку обстріляли автомобіль поблизу с. Шевченкове Броварського району, внаслідок чого загинуло подружжя.

Також у селі Заворичі через обстріли загарбників загинув чоловік. Ще троє мирних мешканці отримали поранення. Також згоріла церква від дій ворога.

Цього ж дня під час переходу річки Ірпінь зі сторони Гаврилівки, 10-річна дівчинка внаслідок ворожих обстрілів отримала наскрізне уламкове поранення. На теперішній час дитина перебуває у лікарні.

У селі Козаровичі Вишгородського району збройні сили РФ зі стрілецької зброї відкрили вогонь по мирному населенню – поранено чоловіка та жінку.

Прокурори Київщини документують воєнні злочини, вчинені представниками збройних сил Російської Федерації з метою притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, в Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», 8 березня у селищі Макарів Київської області на відео потрапив черговий злочин проти людяності, який чинять російські окупанти. Ворожа армія обстріляла цивільне авто.

На відео чітко видно, як бронетехніка відкриває вогонь і просто знищує автівку. Усі, хто в ній знаходився, навряд чи могли вижити після такого.