Розстріл у Дніпрі, новий план протидії Росії. 27 січня за хвилину

У Дніпрі на території заводу «Південмаш» солдат Артемій Рябчук розстріляв військових та цивільну жінку. Трагедія сколихнула всю Україну

У Дніпрі солдат Нацгвардії вбив п’ятьох людей та серйозно поранив ще п’ятьох

27 січня близько 3:40 ранку у військовій частині на території заводу «Південмаш» у місті Дніпрі 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі та одну цивільну жінку, що працювала вахтеркою на підприємстві. Після цього військовослужбовець полишив територію частини. Неподалік від «Південмашу» він ловив попутку., як з'ясувалося пізніше, йому це вдалося.

Для пошуку вбивці Нацполіція оголосила план «Сирена» у Дніпропетровщині та сусідніх областях.

Трохи згодом військового затримали у місті Підгородне, автомат Калашникова був при ньому. Правоохоронці повідомили, що він здався добровільно, попросивши знайому зателефонувати до поліції. Згодом у мережі з'явилось відео розстрілу, а також відеозапис, де Рябчук докладно розповідає, як вбивав людей у Дніпрі.

На жахливе масове вбивство невідкладно відреагував президент Володимир Зеленський.

Зі свого боку Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії України, яка могла бути причиною трагедії. Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку, перед тим відсторонивши від виконання обов’язків командуванння частини, де відбулася трагедія.

Слідчі повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру, а речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, що зазнали поранень від співслужбовця.

Пізніше стало відомо, що чотирьох поранених прооперували: медики розповіли про їхній стан.

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