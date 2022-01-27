Рапорт надійде президенту. Монастирський підтримав відставку глави Нацгвардії

Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку через розстріл військових у Дніпрі

Міністр внутрішніх справ назвав рішення командувача Нацгвардії про відставку вчинком справжнього офіцера

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтримав рішення командувача Національної гвардії Миколи Балана про відставку, його рапорт передадуть президенту Володимиру Зеленському. Про це глава МВС написав у Facebook.

«Це вчинок справжнього офіцера. Рапорт Миколи Балана мною буде підтримано та направлено президенту України для ухвалення рішення», – заявив Монастирський.

Зазначається, що виконувачем обов'язків командувача Нацгвардії можуть призначити заступника Балана генерал-лейтенанта Юрія Лебедя. Відповідне подання також буде внесено до розгляду президента.

Також за наказом глави МВС буде проведене вивчення умов, в яких несуть службу всі призовники строкової служби в Національній гвардії та Державній прикордонній службі.

Як відомо, командувач Нацгвардії подав у відставку через розстріл у Дніпрі.

До слова, народна депутатка Юлія Яцик розповіла, що раніше у частині, де сталася сьогоднішня трагедія, вже були смертельні випадки.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі. Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

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