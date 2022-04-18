Розвідники назвали ім'я українського ексвійськовослужбовця, який виявився зрадником

Валерій Гарькавенко став зрадником та перейшов на сторону російських окупантів

Раніше чоловік служив у внутрішніх військах МВС України, а зараз виявився причетним до злочинів російських окупантів на Київщині

Чинний командир 25 окремого загону спеціального призначення «Меркурій» (РФ) виявився колишнім українським військовослужбовцем. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зрадником виявився Гарькавенко Валерій Вікторович.

Він до 2014 року проходив службу у Внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України на посаді заступника командира 9-ї окремої бригади Кримського територіального командування (в/ч 3009, Сімферополь).

Після окупації АР Крим Росією не прибув на територію континентальної частини України до зазначених пунктів збору, зрадив військовій присязі та перейшов на бік окупанта.

Наразі Гарькавенко командує тактичною групою 25-го окремого загону спеціального призначення Центрального округу військ національної гвардії РФ у складі посиленої тактичної групи №1 угруповання російських військ «Схід».

У період із лютого по квітень 2022 р. ця посилена тактична група №1 брала участь в операції із захоплення Києва із західного напрямку. Підлеглий Гарькавенко особовий склад причетний до військових злочинів проти мирного населення Київської області.

Відомо, що Гарькавенко народився 4 вересня 1973 року. Проживав у Сімферополі.У шлюбі з Валентиною Гутовською виховує двох синів.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента РФ, який працював у вищій владі України.

Зрадник працював у Адміністрації колишнього президента та інших державних структурах.