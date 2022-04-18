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    Розвідники назвали ім'я українського ексвійськовослужбовця, який виявився зрадником

    Валерій Гарькавенко став зрадником та перейшов на сторону російських окупантів&nbsp; - Розвідники назвали ім'я українського ексвійськовослужбовця, який виявився зрадником
    Валерій Гарькавенко став зрадником та перейшов на сторону російських окупантів 
    фото: ГУР

    Раніше чоловік служив у внутрішніх військах МВС України, а зараз виявився причетним до злочинів російських окупантів на Київщині

    Чинний командир 25 окремого загону спеціального призначення «Меркурій» (РФ) виявився колишнім українським військовослужбовцем. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

    Зрадником виявився Гарькавенко Валерій Вікторович.

    Він до 2014 року проходив службу у Внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України на посаді заступника командира 9-ї окремої бригади Кримського територіального командування (в/ч 3009, Сімферополь).

    Після окупації АР Крим Росією не прибув на територію континентальної частини України до зазначених пунктів збору, зрадив військовій присязі та перейшов на бік окупанта.

    Наразі Гарькавенко командує тактичною групою 25-го окремого загону спеціального призначення Центрального округу військ національної гвардії РФ у складі посиленої тактичної групи №1 угруповання російських військ «Схід».

    У період із лютого по квітень 2022 р. ця посилена тактична група №1 брала участь в операції із захоплення Києва із західного напрямку. Підлеглий Гарькавенко особовий склад причетний до військових злочинів проти мирного населення Київської області.

    Відомо, що Гарькавенко народився 4 вересня 1973 року. Проживав у Сімферополі.У шлюбі з Валентиною Гутовською виховує двох синів.

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    Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента РФ, який працював у вищій владі України.

    Зрадник працював у Адміністрації колишнього президента та інших державних структурах.

    Теги: Крим росія МВС війна державна зрада
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    Розвідники назвали ім'я українського ексвійськовослужбовця, який виявився зрадником