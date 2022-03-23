Гарматне м'ясо. Як російські генерали ставляться до підлеглих (відео)

В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Воєнна розвідка виклала аудіозапис розмов військового керівництва окупантів, з якого стає зрозуміло всю глибину стосунків керівників та підлеглих у ворожій армії.

«Знайомтеся, Міхаіл Мізінцев – генерал-полковник, начальник Національного центру управління обороною Російської Федерації, моральний виродок та один зі злочинців, відповідальних за знищення Маріуполя та маріупольців.

Московський гниляк принагідно показує, чому росія посилає своїх солдатів на вірну смерть як гарматне м’ясо. Вони цих «ублюдків», «мразєйі», «рож вонючіх» і «гадьонишів» за людей не вважають і використовують просто як ресурс», − розповіли у воєнній розвідці України.

На запису можна почути, як генерал наказує знищити власного бійця, за якусь провину. Вся лексика супроводжується лайою та образами.

«Своїх рабів ти можеш не поважати, але за злочини проти українців – отримаєш сповна. Ми знаємо більше, ніж ти думаєш. І ми значно ближче, ніж ти думаєш. Дякуємо за ідею з пляшкою!», − додали розвідники

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СБУ перехопило розмову окупантів і виявляється, що українці живуть набагато краще, ніж російські «асвабадітєлі». Тож останні мародерствують, а близьким і рідним називають це «безліміт».