Розвідка оприлюднила імена російських пілотів, яких перекидають до Білорусі
Триває 14 день відкритого вторгнення росії проти України
Українська розвідка опублікувала список льотного складу стратегічної авіації армії окупанта, який хочуть перекинути до Білорусі, для здійснення ракетно-бомбових ударів по українських містах.
Список виглядає наступним чином:
Командири літаків ТУ-160
22 гвардійська бомбардувальна авіаційна дивізія (Саратовська обл.,м. Енгельс)
Список льотного складу стратегічної авіації ПКС росії,
Командир - генерал-майор Пчела Олег Владимирович. Дата народження 14.11.1970
Старший штурман - полковник Баранов Олег Юрьевич, дата народження - 23.05.1967, адреса проживання: Саратовська область, м.Енгельс-1 буд. 82 кв. 20 (льотне містечко)
121 важкий бомбардувальний авіаційний полк (військова частина 85927, Енгельс) (у бойовому складі Ту-160М, Ту-160)
командир полку - полковник Скитский Олег Игоревич, дата народження 24.07.1980, адреса проживання: Саратовська область, м.Енгельс-1 буд. 82 кв. 37 (льотне містечко)
командир ескадрильї полку - підполковник Волковицкий Сергей Иванович, дата народження - 05.08.1973, адреса проживання: Саратовська область, м.Енгельс-1 буд. 81 кв. 17 (льотне містечко)
(екіпаж - командир корабля підполковник Волковицкий С.И.; летчик-инструктор подполковник Бурдаков П.В.; штурман корабля майор Елькин Д.В.; штурман-инструктор подполковник Малинин В.В.)
заступник командира ескадрильї полку – майор Гуцал Алексей Николаевич, дата народження - 28.11.1979
командир корабля – майор Мишин Сергей
командир корабля - майор Тверитин Игорь Юрьевич, дата народження - 03.12.1974, адреса проживання: Саратовська область, м.Енгельс-1 буд. 1 кв. 175 (льотне містечко)
Список льотного складу стратегічної авіації ПКС росії, який планується до переміщення на аеродроми РБ, для здійснення ракетно-бомбових ударів по українських містах.
командир корабля - підполковник Хамитов Руслан, - https://m.ok.ru/profile/571140973127
Командири літаків ТУ-95
184 важкий бомбардувальний авіаційний полк (Енгельс) (у бойовому складі Ту-95МС)
командир полку - полковник Симоненко Александр
командир ескадрильї підполковник Павлюков Федор (1982-1983 р.н.)
182 важкий бомбардувальний авіаційний полк (військова частина 75715, Українка) (у бойовому складі Ту-95МС)
командир - полковник Егоров Дмитрий
командир ескадрильї підполковник Манягин Александр
заступник командира ескадрильї майор Юрасов Александр Витальевич
Льотчики:
підполковник Сырбу Сергей
командир авіаційного загону підполковник Шабунин Сергей Валерьевич, 15.03.1974, [email protected]
майор Волков С.Н.
майор Семенюк Е.В.
Штурманы:
полковник Павлюканец Г.Ф.
подполковник Цыганко А.В.
майор Могилевский К.А.
майор Саввин С.А.
капитан Палто К.В.
Бортовые специалисты:
подполковник Кругленко В.Г.
майор Баяндин А.В.
майор Баранов В.В.
майор Литвинов С.М.
капитан Бычин Р.Н.
капитан. Пахомовский А.А
старший лейтенант Поплёвкин Н.П.
старший прапорщик Леонтьев В.И.
командир авіаційного загону Птах Сергей Анатольевич - 21.08.1971, [email protected] , тел. 89145531707
Льотчики Ту-95МС:
Ильин Сергей Юрьевич (орієнтовно 1973-1974 р.н відомі телефони д. 84164222316 м. 7-914-585-94-83 [email protected]
майор Поваляев Сергей
Штурман капитан Жуланов Денис