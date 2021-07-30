Розвідка повідомила, що російських бойовиків оснащують новими партіями озброєння

Із території РФ було завезено понад 1,4 тис. тонн пального, а також нові партії озброєння і боєприпасів російського виробництва

Також в Луганську область перевезено самохідні артилерійські установки після проведення ремонту на підприємствах РФ

У тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей звозять нові партії озброєння і боєприпасів російського виробництва. Це відбувається протягом місяця. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«РФ продовжує посилювати бойові спроможності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ. Так, протягом поточного місяця через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території РФ було завезено понад 1,4 тис. тонн пального, а також нові партії озброєння і боєприпасів російського виробництва, у тому числі протитанкові керовані ракети, снайперські комплекси, протитанкові та протипіхотні міни», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, на тимчасово окуповану територію в Луганській області перевезені самохідні артилерійські установки після проведення ремонту на підприємствах РФ.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 29 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

До слова, українські військові випробували новий реактивний снаряд «Тайфун-1».

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