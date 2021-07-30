Бойовики за добу дев'ять разів обстріляли українських бійців з мінометів і кулеметів

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає

Протягом минулої доби, 29 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Так, біля населеного пункту Широкине противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. У районі населеного пункту Південне російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Авдіївки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Золотого-4 ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.

Біля Новотошківського противник застосовував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. У районі населеного пункту Зайцеве російські окупанти здійснювали дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 30 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями», –запевнили у штабі.

До слова, на Донбасі знайшли схрон боєприпасів (фото).