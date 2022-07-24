На Миколаївщині загинув командир 28 бригади Віталій Гуляєв (фото)

Полковник Віталій Гуляєв на фронті з 2014 року

На війні з російськими окупантами загинув командир 28 окремої механізованої бригади Збройних сил України полковник Віталій Гуляєв. Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ повідомив колишній голова Верховної Ради Олександр Турчинов.

«Командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв 23 липня 2022 року віддав своє життя, захищаючи Україну. Він був справжнім українським офіцером-лицарем, мужньою, рішучою і водночас доброю, веселою, надзвичайно світлою людиною. Він був батьком для своїх солдатів і жахом для ворогів», – повідомив Турчинов.

«Комбриг обрав свій шлях – шлях захисника країни. З 2014 року на фронті. У 2022-му його одеська 28-ма бригада зупинила просування російських військ на півдні і, відкинувши їх, крок за кроком почала очищати від погані Миколаївщину та Херсонщину», – зазначив Турчинов.

Олександр Турчинов так розповів про своє ставлення до комбрига 28 ОМБр: «На початку квітня, після перемоги під Києвом та звільнення Київської області, нас перекинули сюди, на південь, де я і познайомився з Гуляєвим. Чотири місяці ми воювали поруч. Але ці місяці дорівнюють цілому життю. І коли з твого життя йде у вічність така людина – це боляче. Це відчувають всі, хто воював разом з ним.

Я знаю, що життя героїв нескінченне, і Віталій Гуляєв разом з іншими загиблими захисниками України вже у складі Небесного воїнства, де немає зради, бруду та інтриг, де є вічне Світло і безмежна Любов.

Ворог отримає сповна за наших побратимів, за нашу рідну землю. Це наша відповідальність і наш шлях!

В Одесі та Миколаєві, які захищав Комбриг, залишається ще багато вулиць з рудиментарними совковими радянсько-рашистськими назвами. Дуже прошу одеських та миколаївських депутатів, щоб у ваших містах були вулиці полковника Гуляєва».

Віталій Гуляєв та Олександр Турчинов

Як відомо, раніше Гуляєв обіймав посаду начальника штабу 28-ї бригади. До цього служив у 93-й бригаді «Холодний Яр», а ще раніше – командував 13-м окремим мотопіхотним батальйоном. 28 ОМБр очолив у вересні 2021 року.

За даними «Новинарні», Гуляєв загинув внаслідок ракетного обстрілу.

Раніше на східному фронті загинув один із найпотужніших командирів – Олег Куцин. Засновник і багаторічний керівник «Легіону Свободи», командир батальйону «Карпатська Січ» (49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ).

Нагадаємо, у боях біля Донецька 18 червня загинув 27-річний захисник України Артем Димид – правнук академіка Івана Крип‘якевича і отця Артемія Цегельського.

Також активіст Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Роман брав участь у боях під Києвом, а потім – у складі 93-ої ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, брав участь в акціях протесту проти забудови Протасового Яру у Києві, був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». 5 липня Роману Ратушному мало б виповнитися 25 років.