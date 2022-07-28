На Харківщині військові збили безпілотник окупантів (відео)

Бійці стріляли з американського переносного комплексу «Стінгер»

Українські військові в Ізюмському районі знищили ворожий розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Про це повідомила окрема механізована бригада «Холодний яр» в Facebook.

Знищити дрон допоміг американський переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК) «Стінгер».

«Бійці зенітно-реактивного артилерійського дивізіону знищили ворожий БПЛА з відстані 3 кілометрів. Стріляли з американського переносного комплексу «Стінгер», - сказано в повідомленні бригади.

Як це відбувалося, захисники зняли на відео.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з німецькою колегою Крістін Ламбрехт надання Україні нового озброєння. Міністр повідомив, що українцям варто «чекати на гарні новини».

Раніше уряд Німеччини висловили впевненість, що найближчими місяцями країна зможе доставити для Києва велику кількість свіжих боєприпасів для німецької зенітної установки Gepard. Після кількох тижнів зусиль спільно з міністерством оборони Норвегії вдалося знайти виробника, який може виробляти додаткові боєприпаси для протиповітряної системи оборони. Постачання боєприпасів раніше вважалося проблемою, оскільки для системи було лише трохи менше 60 тис. 35-мм снарядів.

У квітні стало відомо, що Німеччина наважилась надати Україні зенітні установки САУ Gepard.