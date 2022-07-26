ЗСУ збили ворожий безпілотник-камікадзе
Пристрій намагався атакувати радіолокаційну станцію
Підрозділи Повітряних сил ЗСУ 26 липня знищили російський дрон-камікадзе «Ланцет». Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.
«26 липня воїнами командування «Південь» збито ударний безпілотний літальний апарат типу «Ланцет», який намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині», – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, максимальна швидкість дрона-камікадзе становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі. Дальність дії – 40 км.
Дрон-камікадзе «Ланцет» запускається з катапульти та літає за допомогою електродвигуна. Він має кілька типів систем наведення: координатний, за допомогою оптикоелектронних засобів та комбінований.
Крім того, безпілотник оснащений телевізійним каналом зв’язку, який передає зображення цілі, що дозволяє підтвердити успішність ураження.
Комплекс здатний досягати цілі в радіусі 40 км, а його максимальна злітна маса становить 12 кг. Вага корисного навантаження – до трьох кілограмів.
Нагадаємо, днями ЗСУ збили ворожий безпілотник, яким пишалися рашисти (фото).
Як повідомлялося, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 липня орієнтовно становили: особового складу – приблизно 39 870 осіб, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3 за добу). Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.