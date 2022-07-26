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    Події в Україні

    ЗСУ збили ворожий безпілотник-камікадзе

    Українські захисники знищили російський дрон над Миколаївщиною - ЗСУ збили ворожий безпілотник-камікадзе
    Українські захисники знищили російський дрон над Миколаївщиною
    фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

    Пристрій намагався атакувати радіолокаційну станцію

    Підрозділи Повітряних сил ЗСУ 26 липня знищили російський дрон-камікадзе «Ланцет». Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

    «26 липня воїнами командування «Південь» збито ударний безпілотний літальний апарат типу «Ланцет», який намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, максимальна швидкість дрона-камікадзе становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі. Дальність дії – 40 км.

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    Дрон-камікадзе «Ланцет» запускається з катапульти та літає за допомогою електродвигуна. Він має кілька типів систем наведення: координатний, за допомогою оптикоелектронних засобів та комбінований.

    Крім того, безпілотник оснащений телевізійним каналом зв’язку, який передає зображення цілі, що дозволяє підтвердити успішність ураження.

    Комплекс здатний досягати цілі в радіусі 40 км, а його максимальна злітна маса становить 12 кг. Вага корисного навантаження – до трьох кілограмів.

    Нагадаємо, днями ЗСУ збили ворожий безпілотник, яким пишалися рашисти (фото).

    Як повідомлялося, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 липня орієнтовно становили: особового складу – приблизно 39 870 осіб, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3 за добу). Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Миколаївщина Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    ЗСУ збили ворожий безпілотник-камікадзе