ЗСУ збили ворожий безпілотник-камікадзе

Пристрій намагався атакувати радіолокаційну станцію

Підрозділи Повітряних сил ЗСУ 26 липня знищили російський дрон-камікадзе «Ланцет». Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

«26 липня воїнами командування «Південь» збито ударний безпілотний літальний апарат типу «Ланцет», який намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, максимальна швидкість дрона-камікадзе становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі. Дальність дії – 40 км.

Дрон-камікадзе «Ланцет» запускається з катапульти та літає за допомогою електродвигуна. Він має кілька типів систем наведення: координатний, за допомогою оптикоелектронних засобів та комбінований.

Крім того, безпілотник оснащений телевізійним каналом зв’язку, який передає зображення цілі, що дозволяє підтвердити успішність ураження.

Комплекс здатний досягати цілі в радіусі 40 км, а його максимальна злітна маса становить 12 кг. Вага корисного навантаження – до трьох кілограмів.

Нагадаємо, днями ЗСУ збили ворожий безпілотник, яким пишалися рашисти (фото).

Як повідомлялося, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 липня орієнтовно становили: особового складу – приблизно 39 870 осіб, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3 за добу). Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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