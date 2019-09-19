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    Кулеба вважає, що Україна має піти на поступки в конфлікті з Угорщиною

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    Віцепрем&rsquo;єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба - Кулеба вважає, що Україна має піти на поступки в конфлікті з Угорщиною
    Віцепрем’єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба

    У нас набагато більше інтересів, які нас об'єднують, ніж питань, які роз'єднують, - заявив урядовець

    Україна та Угорщина повинні піти на поступки, аби вирішити конфлікт у двосторонніх відносинах.

    Таку думку в коментарі Укрінформу висловив віцепрем’єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

    Він зазначив, що Угорщина після обрання Володимира Зеленського президентом надсилала українській стороні чіткі сигнали про готовність до діалогу із проблемних питань у двосторонніх відносинах між країнами.

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    «Безумовно, ані Угорщина, ані Україна не розглядають цей процес, як давайте зробимо якийсь односторонній крок, а потім подивимося, що буде, — це має бути проговорено. Обидві сторони мають піти на поступки», - сказав Кулеба, розмірковуючи про налагодження діалогу з Угорщиною.

    За його словами, відбуватимуться контакти і консультації на різних рівнях для того, щоб прозондувати ґрунт і зрозуміти, на який результат можна вийти.

    «Але очевидно, як я неодноразово наголошував ще у статусі посла і зараз, що у нас набагато більше інтересів, які нас об'єднують, ніж питань, які роз'єднують. Тому я вважаю, що ми можемо досягти спільної мови. Але обидві сторони мають довіряти одна одній, а це потребує роботи», - резюмував Кулеба.

    Раніше Кулеба заявив, що Україні не варто сподіватися на поступки Угорщини щодо НАТО.

    Нагадаємо, прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан хоче створити анклав на Закарпатті.

    До слова, у вересні Міністерство закордонних справ України висловило протест Угорщині через заяви про «громадянську війну» в Україні.

     

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    Угорщина Україна Дмитро Кулеба
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