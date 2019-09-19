Кулеба вважає, що Україна має піти на поступки в конфлікті з Угорщиною



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Віцепрем’єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба

У нас набагато більше інтересів, які нас об'єднують, ніж питань, які роз'єднують, - заявив урядовець

Україна та Угорщина повинні піти на поступки, аби вирішити конфлікт у двосторонніх відносинах.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив віцепрем’єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Угорщина після обрання Володимира Зеленського президентом надсилала українській стороні чіткі сигнали про готовність до діалогу із проблемних питань у двосторонніх відносинах між країнами.

«Безумовно, ані Угорщина, ані Україна не розглядають цей процес, як давайте зробимо якийсь односторонній крок, а потім подивимося, що буде, — це має бути проговорено. Обидві сторони мають піти на поступки», - сказав Кулеба, розмірковуючи про налагодження діалогу з Угорщиною.

За його словами, відбуватимуться контакти і консультації на різних рівнях для того, щоб прозондувати ґрунт і зрозуміти, на який результат можна вийти.

«Але очевидно, як я неодноразово наголошував ще у статусі посла і зараз, що у нас набагато більше інтересів, які нас об'єднують, ніж питань, які роз'єднують. Тому я вважаю, що ми можемо досягти спільної мови. Але обидві сторони мають довіряти одна одній, а це потребує роботи», - резюмував Кулеба.

Раніше Кулеба заявив, що Україні не варто сподіватися на поступки Угорщини щодо НАТО.

Нагадаємо, прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан хоче створити анклав на Закарпатті.

До слова, у вересні Міністерство закордонних справ України висловило протест Угорщині через заяви про «громадянську війну» в Україні.