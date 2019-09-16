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    Політика

    Кулеба про зустріч з британським міністром: про НАТО говорили більше, ніж про ЄС

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    Дмитро Кулеба та&nbsp;Крістофер Пінчер - Кулеба про зустріч з британським міністром: про НАТО говорили більше, ніж про ЄС
    Дмитро Кулеба та Крістофер Пінчер

    Кулеба відзначив,що зустрічатися з британськими колегами завжди приємно

    Віцепрем’єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба та міністр Великої Британії у справах Європи Крістофер Пінчер обговорили двосторонні відносини, а також співпрацю з НАТО.

    Про це Кулеба написав у Twitter.

    Кулеба відзначив,що зустрічатися з британськими колегами завжди приємно - «ми на різних флангах Європи, але більшість позицій у нас спільні».

    «З державним міністром Форін Офісу Пінчером поговорили відверто і предметно про українсько-британські відносини. Ну, і з зрозумілих причин, про НАТО ми говорили більше, ніж про ЄС», - написав віце-прем’єр.

    Як повідомлялося, Кулеба вважає, що Україні не варто сподіватися на поступки Угорщини щодо НАТО.

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