Кулеба про зустріч з британським міністром: про НАТО говорили більше, ніж про ЄС



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Дмитро Кулеба та Крістофер Пінчер

Кулеба відзначив,що зустрічатися з британськими колегами завжди приємно

Віцепрем’єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба та міністр Великої Британії у справах Європи Крістофер Пінчер обговорили двосторонні відносини, а також співпрацю з НАТО.

Про це Кулеба написав у Twitter.

Кулеба відзначив,що зустрічатися з британськими колегами завжди приємно - «ми на різних флангах Європи, але більшість позицій у нас спільні».

«З державним міністром Форін Офісу Пінчером поговорили відверто і предметно про українсько-британські відносини. Ну, і з зрозумілих причин, про НАТО ми говорили більше, ніж про ЄС», - написав віце-прем’єр.

Як повідомлялося, Кулеба вважає, що Україні не варто сподіватися на поступки Угорщини щодо НАТО.