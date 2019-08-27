Сьогодні Виборчий кодекс буде надіслано на підпис президенту - Парубій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У президента обіцяли спочатку ретельно вивчити прийнятий закон, а потім вирішувати, чи підписувати його

Голова профільного комітету Руслан Князевич вже підписав Виборчий кодекс, який прийняли 11 липня. Про це під час брифінгу повідомив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

«Голова комітету Князевич, щойно вийшовши з відпустки, підписав Виборчий кодекс і передав мені на підпис. Це означає, що протягом найближчої години – півтори … мною буде підписано Виборчий кодекс», - заявив Парубій.

Після голови комітету закон підписує ще голова юридичного управління та інші служби. Потім кодекс підписує спікер і закон передадуть на підпис президенту.

«Я дуже розраховую, що президент України його підпише», - висловив сподівання Парубій, нагадавши, що до сих пір не підписаний закон про тимчасові виборчі комісії.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада України схвалила новий Виборчий кодекс авторства Андрій Парубія, Олександра Черненка та Леоніда Ємця.

Закон набуде чинності 1 грудня 2023 року. За новим Виборчим кодексом усі народні депутати обиратимуться винятково за відкритими партійними списками. Замість понад 200 одномандатних округів, за новими правилами, будуть створені 27 регіональних. У кожному окрузі партії формуватимуть свої списки кандидатів. Кожна партія і кожен кандидат отримають порядкові номери. У виборчому бюлетені буде лише дві графи: номер партії, за яку слід віддати голос і номер кандидата в депутати з партійного списку. Виборцям доведеться вписувати в бюлетені порядковий номер партії і кандидата від неї. Якщо кандидат в народні депутати набере достатню кількість голосів виборців, він зможе посісти вищий щабель в партійному списку і покращити свої шанси отримати депутатський мандат.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що парламент ухвалив Виборчий кодекс із порушенням регламенту, тому в Офісі глави держави його ретельно вивчать перш ніж президент вирішить,чи буде його підписувати.

Читайте також: Новий Виборчий кодекс. Як будуть обиратись народні депутати з 2023 року