Рашисти вибовкали, коли збираються приєднати Донбас і Херсонщину до Росії

Керівник міжнародного комітету Держдуми Леонід Слуцький заявив, що «референдуми» про приєднання трьох областей України до Росії можуть пройти у липні 2022 року

Новий очільник партії Жириновського знову заговорив про «референдум» у Херсонській області

Росія хоче приєднати Донецьку, Луганську та Херсонську області України уже влітку. Про це новообраний лідер Ліберально-демократичної партії РФ (ЛДПР), очільник міжнародного комітету Держдуми Леонід Слуцький заявив у коментарі РІА «Новості».

За словами Слуцького, процес приєднання української території може пройти уже в липні поточного року.

До того ж, голова ЛДПР заговорив про проведення відповідних «референдумів» у всіх трьох областей.

«Референдум про входження «ДНР», «ЛНР» та Херсонської області міг би пройти одночасно. Це було б логічно», – заявив Слуцький.

Нагадаємо, що питання можливого «референдуму» на території Херсонщини останнім часом постійно обговорюється в російських ЗМІ та тамтешній політичній еліті. Так, 24 травня емігрантське видання «Медуза» написало, що «референдуми» на Херсонщині та Донбасі можуть пройти 11 вересня поточного року.

Разом з тим, за кілька днів херсонський колаборант Кирило Стремоусов заявив, що до кінця 2022 року «референдум» в області проводитися не буде, можливо, він пройде наступного року. При цьому раніше Стремоусов говорив про можливе приєднання Херсонської області без жодних референдумів.

А рашистський посіпака на Донеччині Денис Пушилін заявив кілька днів тому, що такий «референдум» може бути проведений після того, як окупанти захоплять усю територію Донецької та Луганської областей (мовою донбаських колаборантів це називається «вийти на конституційні кордони ДНР та ЛНР»).