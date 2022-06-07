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    Події в Україні

    Окупанти в Авдіївці перед обстрілом дзвонять і питають, чи багато людей у будинку

    Не повідомляйте ніякої інформації незнайомцям, це може коштувати життя - Окупанти в Авдіївці перед обстрілом дзвонять і питають, чи багато людей у будинку
    Не повідомляйте ніякої інформації незнайомцям, це може коштувати життя
    фото з відкритих джерел

    Цинізм рашистів не має меж

    В Авдіївці ворог застосовує новий вид тероризму: дзвонить із невідомого номера та питає, чи багато людей живуть ще в будинку, а потім його обстрілює з артилерії. Про це повідомила Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація.

    «Росіяни продовжують свою підлу війну з мирними жителями України, зокрема тероризують і жителів Авдіївки. І вигадали для цього новий спосіб, з яким раніше в нашому місті не доводилося стикатися. Телефонують з невідомого номера, питають адресу та чи багато людей перебувають у домі (питають безпосередньо так, ніби давні знайомі та переживають за долю міста). Людина відповідає. Через кілька хвилин після дзвінка цей будинок накриває ворожа артилерія», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що в Авдіївці зафіксовано вже кілька таких випадків.

    Тому з міркувань безпеки неприпустимо повідомляти вказану інформацію незнайомим підозрілим особам, це може призвести до негативних наслідків, попередили у міській військовій адміністрації.

    «Виконання цих простих правил може зберегти ваше життя і життя оточуючих», – наголошується в повідомленні.

    Нагадаємо, окупанти перекидають в Україну «Урагани» та «Гіацинти» (відео).

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти в Авдіївці перед обстрілом дзвонять і питають, чи багато людей у будинку