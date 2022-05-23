Стирають з лиця землі: окупанти влаштували шалений обстріл Авдіївки (фото)

В Авдіївці – найсильніший обстріл з 2014 року

Увечері 22 травня Авдіївку Донецької області російські окупаційні війська накрили найжахливішими обстрілами з 2014 року. Місто рівняють із землею. Є постраждалі. Про це повідомив народний депутат Муса Магомедов.

Нардеп зазначив, що у місті багато руйнувань, усе охопили пожежі.

«В Авдіївці пекло. Місто просто кришать. Селище «Хімік» і стара частина під масованими обстрілами «визволителів». Багато руйнувань у багатоповерхівках та приватному секторі. Пожежі по місту», – написав Магомедов.

Горить, зокрема, опорна школа, відкрита лише цього навчального року після ремонту за допомоги Литви та Польщі. Рятувальники не можуть загасити пожежі, оскільки обстріли не припиняються.

«Немає можливості рятувальникам загасити пожежі, обстріл не припиняється. Авдіївку стирають з лиця землі...» – констатував Магомедов.

Станом на 2020 рік населення Авдіївки становило 32,4 тис. людей.

Раніше повідомлялося, що окупанти завдали авіаудару по храму в селі Богородичне Донецької області. У підвалах будівлі ховалися близько 100 служителів церкви, яких згодом евакуювали українські правоохоронці.

Також росіяни знищили заклад культури на Донеччині – музичну школу у Святогірську. Вона потрапила під обстріл 21 травня вдосвіта і зруйнована вщент.

За даними Генштабу, окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках. Водночас американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення війни.

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