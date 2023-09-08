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Румунія посилить заходи захисту населення навпроти портів Рені та Ізмаїл через обстріли РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Румунія посилить заходи захисту населення навпроти портів Рені та Ізмаїл через обстріли РФ
У населених пунктах Плауру та Чаталкіой, а також в інших населених пунктах, будуть побудовані укриття
фото:digi24.ro

Інспекції з надзвичайних ситуацій проінструктують місцевих жителів, як діяти в загрозливих ситуаціях

Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії вирішив посилити заходи захисту мешканців населених пунктів навпроти українських портів Рені та Ізмаїл на Дунаї, які зазнають обстрілів від російських загарбників. Про це повідомляє портал Digi24.

Зазначається, що рішення комітету уповноважує Міністерство національної оборони визначити райони на румунському березі Дунаю, навпроти українських портів Рені та Ізмаїл, які обстрілюють російські окупанти. У цих районах мають бути запроваджені заходи захисту населення.

Серед таких заходів – розсилання повідомлень Ro-Alert в районах, де є ризик падіння «елементів, що належать до засобів ведення бойових дій, які використовують в конфлікті».

Окрім оповіщення населення повідомленнями Ro-Alert, повітові інспекції з надзвичайних ситуацій проінструктують місцевих жителів, як діяти в загрозливих ситуаціях.

У населених пунктах Плауру та Чаталкіой, а також в інших населених пунктах, будуть побудовані укриття.

Раніше повідомлялося, що мер прикордонної румунської комуни Чаталкіой Тудор Чернега не відкидає можливості проведення евакуації мешканців села Плауру через російські атаки на українське місто Ізмаїл.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України повідомило, що під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

Згодом міністерство оборони Румунії спростувало інформацію щодо падіння російських безпілотників на території країни під час атаки по Україні в ніч з 3 на 4 вересня.

Кулеба ж заявив, що Україна має фотодокази падіння «Шахедів» на території Румунії. Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс стверджував, що на території Румунії нібито не падали російські «Шахеди». Згодом міністр оборони Румунії вперше визнав, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника.

 

Теги: окупанти Ізмаїл укриття населення Румунія

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