Румунія додатково продовжила локдаун ще на місяць

Деякі помʼякшення в Бухаресті планують зробити лише на Великдень

Починаючи з вівторка, 13 квітня, режим локдауну в Румунії продовжено ще на 30 днів. Про це йдеться в рішенні, опублікованому на сайті румунського уряду, передає Romania Insider.

Як зазначається, режим підвищеної готовності в Румунії діє з 9 листопада 2020 року. Планувалося, що він завершиться 13 квітня. Однак у зв’язку з тим, що станом на 10 квітня загальна кількість підтверджених випадків Covid-19 в країні перевищила один мільйон, локдаун вирішили продовжити, а низку обмежень переглянути.

Як і раніше, в країні будуть заборонені масові заходи, а спортивні змагання проходитимуть без глядачів. Роботу музеїв, бібліотек та кінотеатри в конкретному населеному пункті буде визначати місцева влада, виходячи з кількості хворих. Також громадянам країни заборонено виходити з дому без захисної маски та збиратися в зонах відпочинку компаніями з більш ніж шести людей, а комендантська година діятиме з 22:00 до 5 ранку. Якщо ж у населеному пункті буде зареєстровано понад 4 випадків зараження на 1000 жителів 14 днів поспіль, то там вихід з дому заборонять після 20:00 в п'ятницю і вихідні дні.

Водночас уряд вирішив пом'якшити деякі обмеження стосовно пересування у період святкування Великодня за Юліанським календарем (2 травня — ред.). Зокрема, 1-2 травня румунам дозволять виходити на вулицю у проміжку між 20:00 вечора та 5 ранку для участі у богослужіннях.

У жовтні 2020 року Румунія запровадила обов’язковий двотижневий карантин для мандрівників, які приїжджають з країн з високим рівнем зараження, зокрема і з України.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 квітня, у Чехії закінчується режим надзвичайної епідемічної ситуації, який тривав 188 днів.

Тим часом керівництво Польщі повідомило, що з понад 5,5 мільйонів вакцинованих поляків згодом лише 51 тис. інфікувалися коронавірусом, що становить 0,9%.