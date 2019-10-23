Рябошапка призначив нового керівника кримської прокуратури



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З червня 2018 року Поночовний працював заступником прокурора Автономної Республіки Крим Фото: пресслужба прокуратури АР Крим

22 жовтня наказом генерального прокурора Поночовний призначений на посаду прокурора Автономної Республіки Крим

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов 23 жовтня представив колективу прокуратури АР Крим нового керівника - Ігоря Поночовного.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим.

Мамедов заявив, що Поночовний з 2017 року працював у прокуратурі автономії, пройшов шлях від заступника начальника управління до заступника прокурора.

«За цей час зарекомендував себе виключно як професіонал, що зможе ефективно продовжити роботу відомства на шляху до деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим», - зазначив заступник генпрокурора

В свою чергу Поночовний подякував за довіру керівництву Генпрокуратури та наголосив: «Ми продовжимо реалізовувати ті плани і завдання, які визначені Стратегією розвитку прокуратури АР Крим в умовах тимчасової окупації на 2019 – 2021 роки. Жоден факт порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові не залишиться без нашої уваги, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності як на національному, так і на міжнародному рівнях».

До слова, Ігор Поночовний у 2009 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. Кар’єру прокурора розпочав у 2009 році на посаді помічника прокурора Дарницького району міста Києва.

З 2009 по 2012 роки працював на посадах старшого прокурора і старшого слідчого прокуратури Подільського району міста Києва.

Потім, з листопада 2012 року до липня 2014 року, перебував на посадах старшого слідчого і слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури міста Києва. У липні 2014 року призначений на посаду заступника прокурора Оболонського району міста Києва, яку обіймав до жовтня 2015 року.

У грудні 2016 року призначений на посаду начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області.

Через рік, у грудні 2017 року, розпочав роботу в прокуратурі Автономної Республіки Крим. Спочатку – на посаді заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва. Потім очолив управління нагляду в кримінальному провадженні.

У червні 2018 року обійняв посаду заступника прокурора Автономної Республіки Крим.

22 жовтня 2019 року наказом генерального прокурора Поночовний призначений на посаду прокурора Автономної Республіки Крим.

За вагомі особисті досягнення у професійній діяльності нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну службу в органах прокуратури».