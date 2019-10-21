Рябошапка відвідав засідання «Слуги народу»



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Генпрокурор Руслан Рябошапка

Нардеп Олександр Качура уточнив, що Руслан Рябошапка відвідував саме засідання фракції

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відвідував засідання фракції «Слуга народу» у Верховній Раді. Про повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики Олександр Качура (фракція «Слуга народу»), передають «Українські новини».

«Гладковський - це одна з перших осіб. У нас ще є багато кримінальних справ і коли приходив до нас на зустріч Руслан Рябошапка, ми ставили йому запитання», - сказав він.

Качура уточнив, що Рябошапка відвідував саме засідання фракції.

«На засідання фракції він приходив і ми з ним спілкувалися», - підкреслив депутат.

Політик зазначив, що депутатам приходять запитання від громадян про те, коли буде притягнутий до відповідальності той чи інший чиновник, про що вони запитували в генпрокурора.

Зі слів Качури, Рябошапка запевняв, що розслідування справ вимагає часу.

Як повідомлялось, сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень і він вийшов із СІЗО. При цьому на Гладковського наділи електронний браслет.

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень.

Натомість генпрокурор вважає, що Гладковський не сховається від слідства навіть після внесення застави.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського. Наступного дня Гладковському оголосили підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.