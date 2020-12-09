Ryanair запускає новий маршрут з Києва до Італії

Польоти в аеропорт Тревізо, який розташовано в 30 км від Венеції, будуть виконуватися дочірньою компанією Ryanair - Malta Air

Авіалайнер курсуватиме двічі на тиждень: по вівторках і суботах

Лоукостер Ryanair оголосив про відкриття нового авіамаршруту між Україною та Італією. Офіційний запуск продажів відбудеться 30 березня 2021 року.

Згідно з постановами України та Італії від 30 липня 2020 року обмеження на перельоти між країнами були повністю скасовані. Зняття лімітів дозволило ірландській авіакомпанії отримати ліцензію на здійснення польоту за маршрутом Київ-Венеція.

Директор туристичного агентства Bronix Олексій Титлянов зявив про відносно низьку вартість на авіаквитки. «Попит на подорожі за відомостями Всесвітньої туристської організації ООН знизився на 55% в порівнянні з 2019 роком. На цій підставі, ціни на авіаквитки як ніколи низькі. Італія має велику популярність серед туристів, тому компанії Ryanair однозначно варто розглядати програми на теплу пору року. Багато туристів чекають появи чартерних рейсів і, тим більше, лоукостерів в Італію. У міру ослаблення карантинних заходів та запуску рейсів, оператори швидко сформують туристичні пакети», - заявив фахівець.

В системі бронювання авіакомпанії відзначається, що польоти в аеропорт Тревізо, який розташовано в 30 км від Венеції, будуть виконуватися дочірньою компанією Ryanair - Malta Air. Авіалайнер дочірньої компанії курсуватиме двічі на тиждень: по вівторках і суботах.

Нагадаємо, що 6 липня стали курсувати 11 нових маршрутів, які пов'язують Україну з Італією. Дістатися до Мілана, Бергамо, Болоньї, Рима, Неаполя та Катанії можна через Київ, Харків, Львів, Одесу.

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі попередив про можливе підвищення цін на авіаквитки після успішної вакцинації більшої частини населення. Можливе зростання цін тісно пов'язане зі скороченням пропускної здатності таких великих авіакомпаній, як Lufthanza, Alltalia. «Пандемія викликала великий стрибок пропускної здатності в Європі. Надалі, при переході до докарантинного режиму роботи, авіакомпанії повернуться до меншої пропускної здатності, яка буде супроводжуватися більш високими цінами», - зазначив Майкл О'Лірі.

На сьогоднішній день, маршрутна мережа Ryanair включає в себе 19 маршрутів з України в Італію, в тому числі 6 рейсів з Києва в Болонью, Катанію, Бергамо, Неаполь, Рим, Венецію. Перед бронюванням рейсу туристи повинні взяти до уваги можливість зміни розкладу з комерційних причин, ймовірних заборон з боку уряду в найближчому майбутньому. Необхідно врахувати, що Італія як і раніше не повідомляла про відкриття кордонів для громадян України.