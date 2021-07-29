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    Ryanair запускає новий рейс в Україну

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    Лоукостер Ryanair цієї осені запускає новий рейс в Україну - Ryanair запускає новий рейс в Україну
    Лоукостер Ryanair цієї осені запускає новий рейс в Україну
    Фото: biz.nv.ua

    Авіакомпанія буде літати між Мальтою і Києвом два рази в тиждень

    Лоукостер Ryanair оголосив про запуск прямого рейсу з Мальти в Міжнародний аеропорт Бориспіль вже цієї осені. Перший рейс відбудеться 2 листопада. Про це повідомляє avianews.

    Авіакомпанія буде літати між Мальтою і Києвом два рази в тиждень по вівторках і суботах.

    Фактичним перевізником на лінії виступить 100% «дочка» Ryanair — Malta Air.

    На сторінці з розкладом зазначено, що маршрут підлягає схваленню з боку влади.

    Однак Ryanair вже заручився підтримкою розвитку свого проєкту на острові з боку міністерства транспорту, інфраструктури та капітальних проєктів Мальти.

    До слова, з 1 червня дочірня компанія ірландського лоукостера, польська Ryanair Sun, поновила рейси з Одеси до польських міст Вроцлав та Катовіце.

    Регулярні авіарейси до Вроцлава компанія виконуватиме двічі на тиждень: щовівторка і щосуботи. У ці ж дні пасажири зможуть скористатися послугами Ryanair Sun для подорожей між Одесою та Катовіце.

    Теги: Аеропорт Бориспіль аеропорт авіаперевезення Ryanair
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    Ryanair запускає новий рейс в Україну