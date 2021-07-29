Ryanair запускає новий рейс в Україну

Лоукостер Ryanair цієї осені запускає новий рейс в Україну

Авіакомпанія буде літати між Мальтою і Києвом два рази в тиждень

Лоукостер Ryanair оголосив про запуск прямого рейсу з Мальти в Міжнародний аеропорт Бориспіль вже цієї осені. Перший рейс відбудеться 2 листопада. Про це повідомляє avianews.

Авіакомпанія буде літати між Мальтою і Києвом два рази в тиждень по вівторках і суботах.

Фактичним перевізником на лінії виступить 100% «дочка» Ryanair — Malta Air.

На сторінці з розкладом зазначено, що маршрут підлягає схваленню з боку влади.

Однак Ryanair вже заручився підтримкою розвитку свого проєкту на острові з боку міністерства транспорту, інфраструктури та капітальних проєктів Мальти.

До слова, з 1 червня дочірня компанія ірландського лоукостера, польська Ryanair Sun, поновила рейси з Одеси до польських міст Вроцлав та Катовіце.

Регулярні авіарейси до Вроцлава компанія виконуватиме двічі на тиждень: щовівторка і щосуботи. У ці ж дні пасажири зможуть скористатися послугами Ryanair Sun для подорожей між Одесою та Катовіце.