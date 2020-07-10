Італія заборонила в'їзд з 13 країн з поганою епідситуацією



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Італія заборонила в'їзд з 13 країн з поганою епідситуацією

Італія тимчасово припинила пряме і непряме авіасполучення з 13 країнами

Влада Італії тимчасово заборонили в'їзд в країну з 13 держав, що не входять до Євросоюзу, через небезпеку поширення коронавірусу.

Про це йдеться у постанові італійського МОЗ.

Йдеться про заборону в'їзду, в тому числі транзитного, для людей, які в останні 14 днів відвідували Вірменію, Бахрейн, Бангладеш, Бразилію, Боснію і Герцеговину, Чилі, Кувейт, Північну Македонію, Молдову, Оман, Панаму, Перу, а також Домініканську республіку.

У документі також вказується, що Італія тимчасово припинила пряме і непряме авіасполучення з цими країнами. Також вони відсутні в так званому зеленому списку ЄС.

Відзначається, що такий захід вводиться «з метою забезпечення належного рівня санітарної безпеки».

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України напередодні опублікувало оновлений список країн «червоної зони», після прибуття з яких необхідно пройти обсервацію або зробити ПЛР-тест.

Зокрема, в «червону зону» увійшли країни, в яких, станом на 3 липня, показник захворюваності на коронавірус перевищує 40 на 100 тис. населення.

В оновлений список, зокрема, увійшла Чорногорія.

Попри це, сьогодні, 4 липня, з України в Чорногорію полетів перший на 100% заповнений рейс з туристами. Наступний полетить 11 липня, і він також майже повний.

Зазначимо, що до «зелених» країн зараз відносяться Італія і Китай. У «червоному» ж списку як і раніше залишається Єгипет, влада якого не тестує тих, хто одужав від вірусу, через що статистика продовжує відносити до хворих навіть тих, хто одужав кілька місяців тому.

Фактично в даний момент українці можуть полетіти на відпочинок прямими чартерними рейсами лише в п'ять країн: Албанію, Туреччину, Хорватію, Єгипет, Чорногорію. З них дві останні - в «червоному» списку.