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    У лісі на Франківщині цілу ніч шукали заблукалого чоловіка

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    У лісі на Франківщині цілу ніч шукали заблукалого чоловіка

    Рятувальники вранці знайшли чоловіка та доставили його додому

    На Прикарпатті вранці у п'ятницю знайшли чоловіка, який ще напередодні ввечері заблукав у лісі. Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області.

    Повідомлення про те, що чоловік, 1971 р.н., втратив орієнтування в лісовій місцевості селі Темирівці Галицького району області і його шукають поліцейські, рятувальники отримали 21 листопада о 22:46.

    22 листопада о 00:24 до місця події для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників - 3 осіб на 1 одиниці техніки та кінологічне відділення - 4 осіб на 1 одиниці техніки та 2 собаки, працівників поліції та місцеве населення.

    О 4:10 чоловік вийшов на зв’язок та повідомив приблизне місце його знаходження.

    О 6:40 рятувальниками знайдено заблукалу особу в селі Темирівці та доставлено до місця постійного проживання.

    Медичної допомоги він не потребував.

     

    ДСНС Івано-Франківщина рятувальники чоловік ліс
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