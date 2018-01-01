Саакашвілі прокоментував свою депортацію

Наразі політик знаходиться у Варшаві

Після того, як Міхеіла Саакашвілі депортували з України до Польщі, політик, перебуваючи у Варшаві, прокоментував своє затримання. Про це йдеться на його офіційній сторінці Facebook. «В кафе увірвались, посадили в бус. Вони намагались закрити мені очі, зав'язати руки. Посадили на літак, який довго кружляв по Києву. Висадили в Борисполі, потім



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Міхеіл Саакашвілі

Наразі політик знаходиться у Варшаві

Після того, як Міхеіла Саакашвілі депортували з України до Польщі, політик, перебуваючи у Варшаві, прокоментував своє затримання. Про це йдеться на його офіційній сторінці Facebook.

«В кафе увірвались, посадили в бус. Вони намагались закрити мені очі, зав'язати руки. Посадили на літак, який довго кружляв по Києву. Висадили в Борисполі, потім підігнали літак, скрутили руки та грубо посадили на нього», — сказав Саакашвілі.

Екс-губернатор Одеської області стверджує, що кримінальна справа проти нього – повна фальш.

«Путін, Порошенко та Іванішвілі хочуть від мене позбутись. Нам треба спокійно реагувати на їх слабість, реагувати силою духу», — заявив Саакашвілі.

Зазначимо, що польська прикордонна служба підтвердила, що Міхеіл Саакашвілі прибув на територію Польщі.

«Прикордонна служба повідомляє, що 12 лютого 2018 року пана Міхеіла Саакашвілі прийняли на території Республіки Польща. Підставою для прийняття рішення була заява про реадмісію, подана Національною міграційною службою України головнокомандувачу прикордонною охороною», — йдеться в повідомленні на сайті польського прикордонного відомства.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі везуть до аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, 9 лютого з'явилась інформація про затримання лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Водночас у Службі безпеки цю інформацію спростували.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.