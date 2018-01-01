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    Саакашвілі відправили до Польщі на чартері з вартістю польоту в 8 тисяч євро, - ЗМІ

    Борт має польську реєстрацію і належить авіакомпанії Jet Story
    Авіарейс, яким 12 лютого до Польщі відправили екс-президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, здійснив орендований літак Hawker Beechcraft Premier 1A, що належить польській авіакомпанії. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільний проект «Радіо Свобода» та каналу «UA:Перший»).
    • Сьогодні, 04:58
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    Борт має польську реєстрацію і належить авіакомпанії Jet Story

    Авіарейс, яким 12 лютого до Польщі відправили екс-президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, здійснив орендований літак Hawker Beechcraft Premier 1A, що належить польській авіакомпанії.

    Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільний проект «Радіо Свобода» та каналу «UA:Перший»).

    Зазначається, що літак з бортовим номером SP-RDW вилетів о 16:33 12 лютого з аеропорту «Бориспіль» у Києві до Варшави.

    Борт має польську реєстрацію і належить авіакомпанії Jet Story.

    За даними журналістів, в Україні організувати цей рейс допомагала українська компанія Sky Handling.

    «Ми співпрацюємо з цією компанією в Україні. Вони займаються технічними нюансами», — підтвердили цю інформацію в польській компанії Jet Story.

    У польській компанії, що здає в оренду борт, яким відправили Саакашвілі, відмовились відповісти на запитання, хто оплатив переліт.

    У відповідь на письмове запитання журналістів програми, в авіакомпанії Jet Story відповіли: «Цей літак буде доступним наступного тижня, після технічного обслуговування. Вартість такого перельоту — 8 тисяч євро».

    Наразі очікують на відповідь від Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби про те, хто оплатив переліт.

    Як відомо, Саакашвілі позбавили українського громадянства. 

    12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

    Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.

    Батьківщина ЗМІ Польща Михайло Саакашвілі літак
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