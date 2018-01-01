Саакашвілі відправили до Польщі на чартері з вартістю польоту в 8 тисяч євро, - ЗМІ

Борт має польську реєстрацію і належить авіакомпанії Jet Story

Авіарейс, яким 12 лютого до Польщі відправили екс-президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, здійснив орендований літак Hawker Beechcraft Premier 1A, що належить польській авіакомпанії. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільний проект «Радіо Свобода» та каналу «UA:Перший»).



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Борт має польську реєстрацію і належить авіакомпанії Jet Story

Авіарейс, яким 12 лютого до Польщі відправили екс-президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, здійснив орендований літак Hawker Beechcraft Premier 1A, що належить польській авіакомпанії.

Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільний проект «Радіо Свобода» та каналу «UA:Перший»).

Зазначається, що літак з бортовим номером SP-RDW вилетів о 16:33 12 лютого з аеропорту «Бориспіль» у Києві до Варшави.

Борт має польську реєстрацію і належить авіакомпанії Jet Story.

За даними журналістів, в Україні організувати цей рейс допомагала українська компанія Sky Handling.

«Ми співпрацюємо з цією компанією в Україні. Вони займаються технічними нюансами», — підтвердили цю інформацію в польській компанії Jet Story.

У польській компанії, що здає в оренду борт, яким відправили Саакашвілі, відмовились відповісти на запитання, хто оплатив переліт.

У відповідь на письмове запитання журналістів програми, в авіакомпанії Jet Story відповіли: «Цей літак буде доступним наступного тижня, після технічного обслуговування. Вартість такого перельоту — 8 тисяч євро».

Наразі очікують на відповідь від Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби про те, хто оплатив переліт.

Як відомо, Саакашвілі позбавили українського громадянства.

12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.