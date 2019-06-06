Саакашвілі питає у соцмережі, чи йти з Кличком на вибори



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Саакашвілі і його політична сила «Рух нових сил» можуть взагалі опинитися поза виборами

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі пообіцяв після консультацій з громадськістю ухвалити «дуже швидко» рішення щодо пропозиції мера Києва і лідера партії «Удар» Віталія Кличка йти разом на дострокові парламентські вибори.

Нагадаємо, 4 червня Віталій Кличко запропонував Саакашвілі очолити партію «Удар».

«Я хочу вашу думку, щоб це не вирішувалося кулуарно, як зазвичай, хто з ким домовився поміж собою. А давайте ви скажіть мені, як буде краще, і звісно, я послухаю усі ваші аргументи, і дуже швидко разом з вами ухвалю остаточне рішення», – сказав Саакашвілі у відеозверненні.

Він зазначив, що постав перед дилемою, коли, з одного боку, він і його політична сила «Рух нових сил» можуть взагалі опинитися поза виборами, а з іншого – він не хоче разом йти на вибори, поки в партії «Удар» є «багато людей, які до останнього моменту були з Порошенком», а також ті, що «замішані в корупції, і від яких треба повністю відмежуватися».

«Якщо йти в партію «Удар», то цю партію треба міняти фундаментально… Якщо ми зараз не пристаємо на цю пропозицію, то моя команда «Руху нових сил» взагалі може опинитися поза виборами. Це теж вибір. Просто я розумію, що президентові Зеленському зараз треба допомагати. Його неуспіх рівноцінний неуспіху України. Я, якщо, не дай Боже, у нього не вийде, то не вийде і в України», – сказав Саакашвілі.

Як відомо, 29 травня Михайло Саакашвілі повернувся в Україну. Раніше президент України Володимир Зеленський повернув екс-главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі українське громадянство.

Саакашвілі заявив про відсутність власних політичних амбіцій в Україні.

Але зазначимо, що 29 травня екс-заступник гепрокурора і соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що партія «Рух нових сил» збирається брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради України.