Санкції діють: «КамАз» скоротить виробництво на 60%

На тлі проблем з комплектуючими російський автогігант змушений затягнути паски

Камський автомобільний завод змушений скоротити виробництво на 60% через брак комплектуючих. Про це повідомив голова Татарстана Рустам Мінніханов, передає «Интерфакс».

Окрім того, він повідомив про скорочення робочого часу для працівників. «Близько 15 тис. робітників заводу будуть змушені перейти до режиму простою до рішення питання з постачаннями комплектуючих», – сказав Мінніханов.

Зазначається, що середня кількість працівників у 1 півріччі 2021 року складала 29 тис. людей. Очільник Татарстану повідомив, що саме автомобільний завод найбільше в регіоні постраждає від санкцій і буде змушений перейти до режиму неповного робочого часу. З огляду на ситуацію, яка склалася, керівник республіки звернувся до президента Путіна.

«Просили би надати федеральну підтримку для вирішення цього завдання (підтримки зайнятості), – звернувся Мінніханов до президента РФ.

Нагадаємо, 15 березня США запровадили санкції проти чергових осіб у владній структурі президента Росії Володимира Путіна через військову агресію проти України і ввели нові обмежувальні заходи щодо Олександра Лукашенка, близького союзника російського диктатора.

Окрім того, 15 березня Європейський Союз офіційно затвердив четвертий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Також Британія запровадила санкції проти російських олігархів та чиновників: у списку сотні імен.