Хунта продовжує лютувати: вже дісталися до святої московського патріархату Оксани Марченко

Ми довго жили в королівстві кривих дзеркал. Коли Путін дає команду стріляти в наших солдат, а кум Путіна мало не почесний громадянин

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На святое покусились. На медведчука....

Хунта продолжает лютовать.

А я предупреждал.

Я бил в колокола.

А вот и добрались до святой московского патриархата Оксаны Марченко, паломнивцы из паломницы, и кума самого великого Путина.

Ничего святого....

И как теперь в ОПЗЖ на троих соображать? Это же Рабиновичу теперь вечно за бутылкой бегать, потому что Козак и Медведчук не смогут и плохонькой транзакции провести, им в Гудвайне ничего не продадут. Что это как ни свидетельство антисемитизма фишиствующей хунты. Так издеваться над Рабиновичем...

Коварная хунта. А представляете, как бы сейчас «любимые женщины» Медведчука на каналах Медведчука могли бы защитить своего шефа, бросивший грудью на амбразуру, клеймя позором фашистов у власти. А нет каналов. Их успели прикрыть. Есть только грудь. И только что и можно Медведчуку к ней припасть, плача над коварством Сороса и рептилоидов.

А вы еще еще молчите? Праздновать надо. Тут что не заседание РНБО, то праздник какой-то. И вот опять....

Парадоксально. Мы очень долго жили в королевстве кривых зеркал. Когда Путин дает команду стрелять в наших солдат, а кум Путина чуть ли не почетный гражданин. Это было двоемыслие почище Оруэлла. Наконец то с этим покончено.

И это делает выбор западного вектора неизбежным. Назад дороги уже нет. У этого президента. И это хорошо.

Джерело: блог Сергія Фурси

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