Хунта продовжує лютувати: вже дісталися до святої московського патріархату Оксани Марченко
Ми довго жили в королівстві кривих дзеркал. Коли Путін дає команду стріляти в наших солдат, а кум Путіна мало не почесний громадянин
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На святое покусились. На медведчука....
Хунта продолжает лютовать.
А я предупреждал.
Я бил в колокола.
А вот и добрались до святой московского патриархата Оксаны Марченко, паломнивцы из паломницы, и кума самого великого Путина.
Ничего святого....
И как теперь в ОПЗЖ на троих соображать? Это же Рабиновичу теперь вечно за бутылкой бегать, потому что Козак и Медведчук не смогут и плохонькой транзакции провести, им в Гудвайне ничего не продадут. Что это как ни свидетельство антисемитизма фишиствующей хунты. Так издеваться над Рабиновичем...
Коварная хунта. А представляете, как бы сейчас «любимые женщины» Медведчука на каналах Медведчука могли бы защитить своего шефа, бросивший грудью на амбразуру, клеймя позором фашистов у власти. А нет каналов. Их успели прикрыть. Есть только грудь. И только что и можно Медведчуку к ней припасть, плача над коварством Сороса и рептилоидов.
А вы еще еще молчите? Праздновать надо. Тут что не заседание РНБО, то праздник какой-то. И вот опять....
Парадоксально. Мы очень долго жили в королевстве кривых зеркал. Когда Путин дает команду стрелять в наших солдат, а кум Путина чуть ли не почетный гражданин. Это было двоемыслие почище Оруэлла. Наконец то с этим покончено.
И это делает выбор западного вектора неизбежным. Назад дороги уже нет. У этого президента. И это хорошо.
Джерело: блог Сергія Фурси