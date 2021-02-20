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    Хунта продовжує лютувати: вже дісталися до святої московського патріархату Оксани Марченко

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Хунта продовжує лютувати: вже дісталися до святої московського патріархату Оксани Марченко

    Ми довго жили в королівстві кривих дзеркал. Коли Путін дає команду стріляти в наших солдат, а кум Путіна мало не почесний громадянин

    Мовою оригіналу

    На святое покусились. На медведчука....

    Хунта продолжает лютовать.

    А я предупреждал.

    Я бил в колокола.

    А вот и добрались до святой московского патриархата Оксаны Марченко, паломнивцы из паломницы, и кума самого великого Путина.

    Ничего святого....

    И как теперь в ОПЗЖ на троих соображать? Это же Рабиновичу теперь вечно за бутылкой бегать, потому что Козак и Медведчук не смогут и плохонькой транзакции провести, им в Гудвайне ничего не продадут. Что это как ни свидетельство антисемитизма фишиствующей хунты. Так издеваться над Рабиновичем...

    Коварная хунта. А представляете, как бы сейчас «любимые женщины» Медведчука на каналах Медведчука могли бы защитить своего шефа, бросивший грудью на амбразуру, клеймя позором фашистов у власти. А нет каналов. Их успели прикрыть. Есть только грудь. И только что и можно Медведчуку к ней припасть, плача над коварством Сороса и рептилоидов.

    А вы еще еще молчите? Праздновать надо. Тут что не заседание РНБО, то праздник какой-то. И вот опять....

    Парадоксально. Мы очень долго жили в королевстве кривых зеркал. Когда Путин дает команду стрелять в наших солдат, а кум Путина чуть ли не почетный гражданин. Это было двоемыслие почище Оруэлла. Наконец то с этим покончено.

    И это делает выбор западного вектора неизбежным. Назад дороги уже нет. У этого президента. И это хорошо.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віктор Медведчук РНБО санкції Оксана Марченко
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