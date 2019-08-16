Санкції США проти Ірану і Венесуели стимулюють попит на російську нафту



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РФ додатково отримала більше 900 млн доларів прибутку

Санкції США проти Ірану і Венесуели створюють додатковий попит на марку російської нафти Urals. Про це пише Bloomberg.

Як наслідок, російська нафтова галузь протягом листопада 2018-липня 2019 року додатково отримала до 905 млн. доларів прибутків.

Російська нафта Urals почала торгуватися із премією до нафти марки Brent – хоча зазвичай ціна протилежна, зважаючи на різницю в якості двох марок нафти.

Перш за все додаткову ціну за важкі марки нафти готові плати в країнах басейну Середземного моря. Якщо до посилення тиску Вашингтону на Каракас і Тегеран премія на нафту марки Brent, порівняно із нафтою марки Urals, на півночі Європи складала 1,63 долара, а в Середземномор’ї 1 долар, то із кінця минулого року різниця ціни між двома марками нафти на користь Urals почала складати 0,86 долара в північній Європі і 1 долар в районі країн Середземного моря.