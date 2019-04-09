НАБУ повідомило про підозру майже 160 особам



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Детективи Антикорупційного бюро розслідують 724 кримінальні провадження, в межах яких 158 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень

Станом на 31 березня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро розслідують 724 кримінальні провадження, в межах яких 158 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

«Детективи розслідують 724 кримінальні провадження, в межах яких 158 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Такими є дані станом на 31 березня 2019 року», — йдеться у повідомленні.

В минулому місяці підозрюваними стали дев’ять учасників корупційної схеми з розкрадання особливо цінної землі в Києво-Святошинському районі (передмістя Києва). Йдеться про посадовців Національної академії аграрних наук України, Держземагентства в Київській області та співробітника Служби безпеки України.

Крім того, детективи НАБУ підозрюють п’ятьох осіб у розтраті $2,225 млн (55,5 млн грн) «СпецТехноЕкспорту». Серед них — чинний керівник держкомпанії та низка колишніх посадовців цієї ж установи.

Очільнику одеської мерії, що має статус обвинуваченого у так званій справі заводу «Краян», у березні повідомлено про підозру у внесенні недостовірної інформації до електронних декларацій за 2015 та 2016 роки.

«Також статус підозрюваних отримали двоє суддів — із Одеси та з Закарпаття, яких детективи НАБУ викрили на отриманні неправомірної вигоди», — додали у бюро.

Завершено розслідування низки резонансних кримінальних проваджень:

• завдання понад 13 млн грн збитків державному підприємству «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон», що входить до складу концерну «Укроборонпром» (ч.2. ст.364 КК України);

• заволодіння депутатом Київської міської ради, екс-секретарем земельної комісії, шістьома земельними ділянками у столиці вартістю понад 2,5 млн грн (ч.5 ст.191, ч.3 та ч.4 ст.358 КК України);

• одержання трьома співробітниками Головного управління Національної поліції у місті Києві неправомірної вигоди у розмірі $50 тис. (ч.4. ст.368 КК України).

Наразі підозрювані та їхні адвокати ознайомлюються з матеріалами слідства. Після цього обвинувальні акти скерують до суду.

Нагадаємо, 27 березня Національне антикорупційне бюро України вжило низку заходів, щоб не допустити розвалу в суді «справи Краяна». Відкрили кримінальне провадження щодо свідків сторони звинувачення, які відмовилися давати свідчення проти мера.

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