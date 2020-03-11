В Україні почали знижуватися ціни на пальне, але несуттєво



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На деяких АЗС ціни на пальне знизилися на 20-50 копійок

Середні ціни на бензин в Україні знизилися на 1-2 копійки, а ціни на дизельне пальне — на 2 копійки

В Україні 11 березня зафіксували незначне зниження цін на бензин, що відбулося після рекордного за останні 29 років падіння світових цін на нафту 9 березня. Про це повідомляє enkorr, посилаючись на «Консалтингову групу А-95».

Зазначається, що на деяких АЗС ціни на пальне знизилися на 20-50 копійок:

мережа АЗС SHELL знизила ціни на бензин на 20-22 копійок за літр,

мережа Mango — на 20 копійок,

мережа Marshal, що працює переважно на півночі та сході України, — на 50 копійок за літр,

Кіровоградська мережа «Рур Груп» — на 1 гривню за літр.

Водночас, середні ціни на бензин в Україні знизилися на 1-2 копійки, а ціни на дизельне пальне — на 2 копійки.

Напередодні в Антимонопольному комітеті заявили, що очікують на зниження цін на бензин через рекордне падіння цін на нафту на світових ринках.

9 березня світові ціни на нафту протягом дня впали на 30%. Цьому сприяла паніка на ринках, пов'язана з коронавірусом, а також відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією.

6 березня ОПЕК та Росія не змогли домовитися про нову угоду щодо обмеження видобутку нафти, що спричинило обвалення ціни на нафту Brent на 9,4% — до 45,27 долара за барель.

Після цього обвалились й акції саудівського державного нафтового гіганта Saudi Aramco — на 9%.