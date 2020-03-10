Антимонопольний комітет очікує падіння цін на бензин на українських АЗС



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В АМКУ заявляють, що рівень роздрібних цін має відповідати зовнішній кон’юнктурі

Антимонопольний комітет буде прискіпливо вивчати динаміку цін на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами у зв'язку з обвалом цін на нафту. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Зрозуміло, що очікувати на таке ж стрімке падіння цін на АЗС не доводиться – адже між сирою нафтою і автомобільним баком є сила-силенна ланок – транспортування – переробка – знову транспортування – АЗС тощо. Однак і практика негайного підвищення цін на бензин у випадку подорожчання нафти і дуже повільного зниження цін після здешевлення сировини теж має місце», - написали в Антимонопольному комітеті.

В АМКУ заявляють, що рівень роздрібних цін має відповідати зовнішній кон’юнктурі.

«Ціну не лише на сиру нафту, але й на крупний опт бензину та дизпалива очікує суттєве падіння. І рівень роздрібних цін має корелюватися зі змінами факторів, що впливають на їх формування», - резюмують у комітеті.

Нагадуємо, ціни на нафту на азіатських ринках обвалилися на понад 30% на початку торгів у понеділок, 9 березня, на тлі того, що країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку.

Країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Чинна угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і «не ОПЕК» будуть зняті.

Нарощування видобутку нафти Росією буде залежати тільки від планів нафтових компаній. Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження. Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.