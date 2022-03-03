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    Не працюйте коригувальниками! Генштаб звернувся до ЗМІ та блогерів

    Корпус університету Каразіна у Харкові обстріляли за допомогою ракет. Фото пошкоджень таких обстрілів&nbsp;з'являються в інтернеті&nbsp;в режимі реального часу. Це шкодить! - Не працюйте коригувальниками! Генштаб звернувся до ЗМІ та блогерів
    Корпус університету Каразіна у Харкові обстріляли за допомогою ракет. Фото пошкоджень таких обстрілів з'являються в інтернеті в режимі реального часу. Це шкодить!
    AFP

    Не працюйте на ворога!

    Генеральний штаб закликає блогерів і ЗМІ не публікувати в режимі реального часу інформацію про місце потрапляння ворожих ракет, а також наслідки, яких вони завдали. «Ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога», - зазначили в Генштабі.

    Нагадаємо, Служба безпеки спільно з поліцією та спеціалізованою прокуратурою затримала коректувальника вогню, який навів удар російського «Калібру» на Івано-Франківський аеродром. Про це повідомляє управління СБУ в області.

    Зрадник України прибув у Івано-Франківськ 22 лютого. Він заселився в мотель неподалік аеродрому.

    23 лютого, напередодні ракетно-бомбового удару Росії по Україні він передав інформацію про місце знаходження військового об’єкта в Росію. У результаті потрапляння ракет по аеродрому, його інфраструктура була зруйнована.

    Після цього коректувальник доповів про результат удару в РФ.

    Диверсант був затриманий «на гарячому», коли намагався здійснити наступний злочин, спрямований на зниження нашої обороноздатності.

    За статтею «Державна зрада» він буде засуджений до 15 років ув’язнення.

    Теги: інфляція ЗМІ Генштаб інтернет
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    Не працюйте коригувальниками! Генштаб звернувся до ЗМІ та блогерів