Не працюйте коригувальниками! Генштаб звернувся до ЗМІ та блогерів
Не працюйте на ворога!
Генеральний штаб закликає блогерів і ЗМІ не публікувати в режимі реального часу інформацію про місце потрапляння ворожих ракет, а також наслідки, яких вони завдали. «Ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога», - зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, Служба безпеки спільно з поліцією та спеціалізованою прокуратурою затримала коректувальника вогню, який навів удар російського «Калібру» на Івано-Франківський аеродром. Про це повідомляє управління СБУ в області.
Зрадник України прибув у Івано-Франківськ 22 лютого. Він заселився в мотель неподалік аеродрому.
23 лютого, напередодні ракетно-бомбового удару Росії по Україні він передав інформацію про місце знаходження військового об’єкта в Росію. У результаті потрапляння ракет по аеродрому, його інфраструктура була зруйнована.
Після цього коректувальник доповів про результат удару в РФ.
Диверсант був затриманий «на гарячому», коли намагався здійснити наступний злочин, спрямований на зниження нашої обороноздатності.
За статтею «Державна зрада» він буде засуджений до 15 років ув’язнення.