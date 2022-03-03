Канада ввела нові санкції проти Росії

Країни світу вводять санкції проти Росії та її чиновників

Нові канадські санкції поширяться на «Роснефть» і «Газпром» та їх десяти керівників

Канада розширила санкції проти Росії у відповідь на агресію РФ проти України. Про це оголосила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Укрінформ.

«Підтримка Канадою України та її народу - непохитна. На кожен акт агресії, вчинений очільниками Росії, ми відповідатимемо заходами, покликаними ослабити їх спроможність вести війну. Оскільки страшні події в Україні продовжують розвиватися на наших очах, очевидно, що необхідно робити більше», - сказала Жолі.

Вона наголосила, що «ті, хто сприяє російській агресії, будуть притягнуті до відповідальності».

Нові канадські санкції поширюватимуться на «Роснефть» і «Газпром» та їх 10 керівників, які досі не підпадали під дію обмежувальних заходів. «Канада вживає ці кроки разом із міжнародними партнерами та союзниками у солідарності з урядом та народом України. Така координація демонструє широку міжнародну підтримку України та її народу. Консультації із партнерами стосовно впровадження подальших санкцій триватимуть, якщо Росія продовжить свою агресію проти України», - уточнили у канадському МЗС.

Очікується, що санкції набудуть чинності протягом кількох наступних днів. Усі кошти та майно підсанкційних фізичних та юридичних осіб на території Канади заморожуються, а канадцям забороняється проводити із ними будь-які фінансові транзакції.

З часу незаконної анексії Росією Криму, Канада вже наклала санкції на понад 850 фізичних та юридичних осіб. Цього тижня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про намір повністю відмовитися від імпорту сирої нафти з Росії.

Нагадаємо, 2 березня президент України Володимир Зеленський провів перемовини із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо щодо необхідності розширення обмежувальних заходів проти Росії.

Раніше стало відомо, що Канада надасть Україні протитанкову зброю і відмовиться від російської нафти.

Надзвичайний і повноважний Посол України в США Оксана Маркарова попередила Росію, що її очікує «Велике санкційне меню».

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