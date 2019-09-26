У Затоці земельні ділянки вартістю майже 12 млн грн повернули у комунальну власність



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Визнані незаконними рішення органу місцевого самоврядування

Білгород-Дністровська місцева прокуратура забезпечила реальне виконання рішення суду, за яким до комунальної власності територіальної громади повернуті земельні ділянки на узбережжі моря у селищі Затока.

Ринкова вартість землі складає майже 12 млн грн. Про це інформує пресслужба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

Раніше судом задоволено 12 позовних заяв Білгород-Дністровської місцевої прокуратури до Затоківської селищної ради та громадян-власників земельних ділянок.

Визнані незаконними рішення органу місцевого самоврядування про передачу у 2015 році у власність фізичних осіб земель загальною площею 0,4 га для індивідуального дачного будівництва, а також визнані недійсними свідоцтва про право власності.

Підставою для звернення прокурора стало порушення селищною радою вимог закону, а саме передача земель зі зміною цільового призначення за відсутності проектів землеустрою щодо їх відведення у власність.

На теперішній час до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості про скасування за громадянами-відповідачами у справах записів про право власності на земельні ділянки.