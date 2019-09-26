Державному реєстратору правоохоронці Київщини оголосили про підозру у зловживанні владою



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Жінка підозрюється у складанні підроблених документів та зловживанні повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди

Мешканка Київщини, яка працювала на посаді державного реєстратора, мала повноваження офіційного визнання та підтвердження від імені держави прав на нерухоме майно, тобто здійснювала функції представника влади. Про це повідомляє відділ комунікації київської області.

Поліція Васильківщини встановила, що посадовиця, отримавши від невстановленої особи підроблене рішення суду, про визнання права власності в порядку спадкування земельної ділянки, сформувала від імені громадянина заяву щодо переходу цього права. Однак, чоловік з приводу проведення реєстраційних дій не звертався.

Таким чином, правоохоронці Київщини оголосили жінці про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги ) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.