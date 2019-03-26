СБУ блокувала діяльність каналу нелегальної міграції іноземців до Євросоюзу



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Фото: ssu.gov.ua

Організатора кримінального бізнесу, вихідця однієї з країн Близького Сходу, та обох його поплічників затримано під час передачі чергового фальшивого закордонного паспорта та отримання «завдатку» за у $8 тисяч

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України припинили діяльністю каналу нелегальної міграції іноземців до країн Європейського Союзу. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що троє громадян України підшуковували серед осіб, які незаконно прибували з країн із підвищеною терористичною загрозою бажаючих виїхати до Європи. Для здійснення їхнього подальшого «транзиту» зловмисники виготовляли «клієнтам» підроблені закордонні паспорти. Вартість одного комплекту документів становила від $8 тис. до $16 тис.

Правоохоронці затримали організатора кримінального бізнесу, вихідця однієї з країн Близького Сходу, та обох його поплічників у Києві під час передачі чергового фальшивого закордонного паспорта та отримання «завдатку» за наступне замовлення у розмірі восьми тисяч доларів США.

У ході санкціонованих слідчих дій за місцями проживання фігурантів справи, в офісному приміщенні, що належить організатору оборудки, та у транспортних засобах зловмисників правоохоронці виявили чимало підроблених паспортів громадян України, бланки довідок про реєстрацію громадян та електронні носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі затриманим повідомлено про підозру в скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Операція із викриття зловмисників проводилася спільно зі слідчими Нацполіції та прокуратурою Київської області. Тривають слідчі дії.