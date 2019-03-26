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    CБУ блокувала механізм фінансування терористичної організації «ДНР»

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    CБУ блокувала механізм фінансування терористичної організації «ДНР»
    Фото: ssu.gov.ua

    «ДНР» отримувала фінансування через протиправні поставки зрідженого газу з РФ на тимчасово окуповані території Донбасу

    Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генпрокуратури блокували механізм фінансування терористичної організації «ДНР» через протиправні поставки зрідженого газу з РФ на тимчасово окуповані території Донбасу. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організували незаконний бізнес два уродженця Донеччини, які переїхали до Харкова.

    З 2014 року через підконтрольні комерційні структури вони постачали бойовикам газ через неконтрольовану ділянку кордону.

    Частина ввезеного палива напряму надходила незаконним збройним формуванням так званої «ДНР».

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    З реалізованого газу ділки сплачували «податки» фейковій республіці.

    Правоохоронці затримали обох зловмисників у Харкові, їм оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

    Триває досудове слідство.

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