CБУ блокувала механізм фінансування терористичної організації «ДНР»



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Фото: ssu.gov.ua

«ДНР» отримувала фінансування через протиправні поставки зрідженого газу з РФ на тимчасово окуповані території Донбасу

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генпрокуратури блокували механізм фінансування терористичної організації «ДНР» через протиправні поставки зрідженого газу з РФ на тимчасово окуповані території Донбасу. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організували незаконний бізнес два уродженця Донеччини, які переїхали до Харкова.

З 2014 року через підконтрольні комерційні структури вони постачали бойовикам газ через неконтрольовану ділянку кордону.

Частина ввезеного палива напряму надходила незаконним збройним формуванням так званої «ДНР».

Фото: ssu.gov.ua

З реалізованого газу ділки сплачували «податки» фейковій республіці.

Правоохоронці затримали обох зловмисників у Харкові, їм оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.