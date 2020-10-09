СБУ Черкас викрила розкрадання експосадовицею держбанку понад 2 млн грн



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Триває досудове слідство

Експосадовиця обікрала держбанк на понад два мільйони гривень

Служба безпеки України викрила експосадовицю регіонального відділення одного із державних банків на розкраданні понад 2-х мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ у Черкаській області.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що посадовиця одного із відділень банку організувала механізм протиправного виведення коштів в особливо великих розмірах з фінансової установи.

Фінансистка підробляла банківські документи, завдяки чому систематично переводила кошти в готівку та привласнювала їх.

Посадовиця одного із відділень банку організувала механізм протиправного виведення коштів

Наразі фігурантці оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Операція із викриття протиправної оборудки проводилась спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що посадовця поліції Київщини викрили на хабарі в 500 тис. грн.