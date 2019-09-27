СБУ ліквідувала міжрегіональну банду викрадачів елітних авто



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Фото: пресцентр СБУ

Встановлена причетність до діяльності угруповання співробітника ГУ Нацполіції у Київській області, який за винагороду «закривав очі» на діяльність зловмисників

Міжрегіональне організоване угруповання, яке спеціалізувалось на заволодінні елітними автомобілями з використанням спеціальних технічних засобів по всій території України, ліквідувала Служба безпеки України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі СБУ встановили, що учасники угруповання переобладнували та реалізовували вкрадені авто запчастинами. Вони також вимагали у потерпілих 20-30% ринкової вартості машин за їх повернення.

Зловмисники діяли під загальним керівництвом відомого кримінального авторитета.

У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій співробітники спецпідрозділу СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю поетапно затримали «на гарячому» активних членів трьох регіональних осередків угруповання.

Правоохоронці вилучили викрадені машини, так звані «двійники», спеціальні технічні засоби, пристрої для відмикання та заведення транспортних засобів різних марок, підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, зброю та наркотики.

Крім того, встановлена причетність до діяльності угруповання співробітника ГУ Нацполіції у Київській області, який за винагороду «закривав очі» на діяльність зловмисників. Під час досудового слідства задокументовано 17 фактів незаконного заволодіння елітними авто загальною вартістю майже $400 тис., два епізоди використання спеціальних технічних засобів для викрадення машин та один факт вимагання грошей за повернення автомобілів.

Крім того, правоохоронці повернули законним власникам вісім викрадених автівок і попередили на стадії замаху на незаконне заволодіння трьома транспортними засобами.

Тринадцятьом учасникам угруповання оголошено підозри, восьми з них, у тому числі кримінальному авторитету, у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації).

Поліцейському повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади та службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Операція проводилась співробітниками Головного управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю і Головного слідчого управління СБ України під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.